Martes, 11 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

noviembre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El poderoso buque hará frente al narcoterrorismo de los carteles de la droga en la región, incluido el Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro.

La Armada de los Estados Unidos precisó este martes la misión que cumplirá el portaviones más grande del mundo, el Gerald R. Ford, luego de que se confirmara que se sumará al despliegue militar que la administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo en el Caribe.

"La llegada de las fuerzas marítimas se produce después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al Grupo de Ataque del Portaaviones apoyar la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria", dijo la Armada en un comunicado.

En la notificación se informó que el Gerald R. Ford ingresó al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM AOR) el 11 de noviembre, encargado de combatir a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Washington designó como organización terrorista encabezada por Nicolás Maduro.

El portaviones representa la mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur para reforzar la capacidad de Estados Unidos de "detectar, monitorear e interrumpir las actividades y los actores ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", según declaró el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell.

"Estas fuerzas mejorarán y ampliarán las capacidades existentes para interrumpir el narcotráfico y debilitar y desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales", agregó.

El mensaje de la Armada reveló, entretanto, el impactante poder militar que tiene el portaviones, que, con más de 4000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo, "proporciona a los comandantes de combate y a los líderes civiles estadounidenses una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar", según dijo la Armada estadounidense.

"Este portaaviones, el primero de su clase, puede catapultar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones encomendadas", añade.

Asimismo, el comunicado indica que el poderoso buque reforzará las fuerzas conjuntas ya desplegadas en el área, incluyendo el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina embarcada, bajo una "Fuerza de Tarea Conjunta creada para derrotar y desmantelar las redes criminales que explotan nuestras fronteras y dominios marítimos compartidos".

El texto es insistente en varios momentos sobre el objetivo de combatir al narcotráfico del Caribe sur, en donde, a la fecha se han efectuado más de 70 ejecuciones a presuntos narcotraficantes que se movilizaban a mar abierto en esa zona y en el Pacífico Oriental.

El despliegue del Grupo de Ataque del Portaviones USS Gerald R. Ford representa un paso crucial para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad del territorio estadounidense.

Los escuadrones embarcados en el Gerald R. Ford, de acuerdo con lo informado por la armada, incluyen los Escuadrones de Caza y Ataque (VFA) 31, 37 y 87, el VFA 213, con los F/A-18F Super Hornet; el Escuadrón de Ataque Electrónico 142, con los E/A-18G Growler; el Escuadrón de Mando y Control Aerotransportado 124, con los aviones de mando y control aerotransportados E-2D Advanced Hawkeye; el Escuadrón de Combate Marítimo con Helicópteros (HSC) 9, con los MH-60S Seahawk; el Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros (HSM) 70, con los MH-60R Seahawk; y un destacamento del Escuadrón de Apoyo Logístico de la Flota (VRC) 40, con los aviones de reabastecimiento a bordo C-2A Greyhound.

"El Área de Responsabilidad del USSCOM (Comando Sur) incluye el territorio de América Latina al sur de México, las aguas adyacentes a América Central y del Sur, y el Mar Caribe", detalla la Armada.

