Jueves, 13 de noviembre de 2025
Laura Pausini

La cantante Laura Pausini sorprendió al papa León XIV con un inédito tema en su reunión en El Vaticano

noviembre 13, 2025
Por: Diana Pérez
Laura Pausini junto al Papa León XIV | Foto: EFE
El Santo Padre tiene agendado para estos días encuentros con otras celebridades como las actrices Cate Blanchett y Monica Bellucci, los directores de cine Spike Lee y Albert Serra.

La cantante italiana Laura Pausini protagonizó un especial encuentro con el papa León XIV en el Vaticano en el que le dio un auténtico regalo al pontífice.

La intérprete de ‘En Cambio No’ se reunió con el sumo sacerdote en El Vaticano y allí le entregó la única copia de un tema inédito que hizo para él.

Dicho tema está dedicado al Santo Padre y está inspirado en el ‘Cántico de las criaturas’ de San Francisco de Asís.

Durante el encuentro, Pausini bromeó preguntando si se trataba del papa original, sacándole una risa al pontífice y los demás presentes.

La artista italiana, de 51 años, compartió en sus redes sociales fotos del encuentro junto al papa León XIV, las cuales acompaño con unas emotivas palabras.

La intérprete de ‘La soledad’ también fue honrada con el premio ‘Billboard Women in Music Global Icon Award’ en presencia del líder de la iglesia Católica.

“Hoy he tenido un día surrealista y extraordinario y me siento profundamente honrada de haber recibido el premio “Billboard Women in Music Global Icon Award” en presencia del Santo Padre, el Papa León XIV”, expresó.

Pausini continuó diciendo: “Fue un momento y un encuentro que siempre recordaré”.

Y escribió unas sentidas palabras en las que explicó el objetivo que tenía al regalarle una canción inédita.

“A nuestro Papa, quien me otorgó este premio, también quise ofrecerle algo personal: una canción que me ha sido muy querida desde que la cantaba en la iglesia de niño”, añadió.

La cantante señaló en el texto: “Le dediqué la canción «Fratello sole Sorella luna» (1972 - Claudio Baglioni), inspirada en el «Cántico de las Criaturas» de San Francisco de Asís, quien será el santo patrón de Italia a partir del próximo año”.

“Agradezco a Billboard Italia por elegirme para representar la voz femenina, como un lenguaje universal de paz y solidaridad”, finalizó.

Pero parece que la admiración es ambos sentidos, pues el papa comentó ser un gran admirador de la artista italiana.

El sumo sacerdote confesó que sigue la carrera de la cantautora desde que residía en Perú, cuando las comunidades solamente lo conocían con Robert Prevost.

El secretario personal del papa, el peruano Edgard Iván Rimaycuna, confesó ser el más grande fan de la italiana.

Según sus propias palabras “es el mayor fan sino del mundo, al menos de América Latina”, destacando la conexión que siempre ha tenido la artista con el público latino.

Estos días El Vaticano ha acogido el encuentro del papa con numerosas figuras del mundo del arte y la cultura del entretenimiento como la modelo Naomi Campbell.

Esta reunión entre el papa y las celebridades será para analizar el papel que juega el arte dentro de la iglesia Católica.

