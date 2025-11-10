NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Crisis en Venezuela

Desesperanza, inflación y miedo a opinar: Así está Venezuela a las puertas de la Navidad

noviembre 10, 2025
Por: Maryorin Méndez
Navidad en Venezuela - AFP
Navidad en Venezuela - AFP
Luego de los días de tensión en el régimen y de expectativa en los venezolanos, el país vive en una normalidad que raya en la inercia.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Diciembre está a la vuelta de la esquina. Culmina otro año muy duro para los venezolanos: con una inflación de entre 300 y 400 %; la peor cifra de detenciones arbitrarias, devaluación, pérdida de espacios políticos y cero libertad de expresión.

o

Luego de los días de máxima tensión en el régimen por el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, y de expectativa en los venezolanos de poder recuperar su democracia, el país vive en una normalidad que raya en la inercia.

Maduro ya no habla a diario. Ya no hay ensayos de guerra entre los milicianos "voluntarios" que se alistaron para defender la continuidad del chavismo. No hay marchas diarias, ni tampoco gran patrullaje de encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar o del SEBIN.

Las detenciones arbitrarias han mermado, luego de un octubre rojo en el que se produjo una detención cada 15 horas.

o

La Policía Nacional es quien controla las alcabalas que han sido denunciadas por extorsión; y en las plazas públicas y fachadas de instituciones estatales cuelgan luces de Navidad porque Maduro ordenó adelantar el maquillaje.

Cada región comienza a tener sus celebraciones -propias de estas fechas- en las que el Estado no ha ahorrado en fuegos artificiales, pese a que falle la electricidad, escasee el agua y los precios estén por las nubes.

Comienzan a abrirse paso las ferias navideñas mientras el venezolano sigue fingiendo normalidad esperando que "algo pase", que cambie el rumbo político del país.

En los teléfonos celulares de los empleados públicos, jubilados y pensionados llegan mensajes que anuncian el pago de los bonos de fin de año, que no llegan a 5 dólares, y que deben gastar rápidamente en alimentos antes que la inflación lo desaparezca.

o

En las calles, los venezolanos se aseguran muy bien de reservarse opiniones políticas y los empresarios o emprendedores aguantan los embates de la economía, todos se quejan en voz baja, y sueñan que este o el otro sí sea el "año".

Temas relacionados:

Crisis en Venezuela

Inflación en Venezuela

Crisis política

Régimen de Maduro

Cierre

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Debe someterse al respeto mutuo y al derecho internacional": presidente del Consejo Europeo sobre despliegue contra el narcotráfico en el Caribe

Fotografía del presidente Petro en un documento causó revuelo en Colombia.
Gustavo Petro

Revuelo por imagen de Petro en la que aparece vestido de preso que fue llevada a la Casa Blanca antes de su inclusión en la Lista Clinton

Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Lancha en el Caribe y | Foto: caputra video Secretario de Guerra de EE.UU. - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Secretario de Guerra de EE.UU. dice que narcolancha destruida en el Caribe era del ELN y compara a este grupo criminal con Al Qaeda

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Colombia | Foto: EFE
Selección Colombia

Inspirada en el libro ‘Cien años de soledad’: así luce la camiseta que usará la selección Colombia para el Mundial de 2026

Lancha en el Caribe y | Foto: caputra video Secretario de Guerra de EE.UU. - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Secretario de Guerra de EE.UU. dice que narcolancha destruida en el Caribe era del ELN y compara a este grupo criminal con Al Qaeda

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Ni Cuba, ni China: experto revela a "dónde huiría Maduro" si decide dejar el poder en Venezuela

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

“Su presencia en Miami no va a significar un cambio en su compromiso con la democracia en Cuba”: experto sobre el destierro del opositor cubano José Daniel Ferrer

Ataque sicarial contra activistas venezolanos | Foto AFP
Sicariato

Atentado contra activistas venezolanos en Bogotá: la pista del vehículo que podría cambiar el rumbo de la investigación

Así avanza la tormenta tropical Melissa - Foto: EFE
Tormenta tropical

Así se ve desde el espacio la tormenta Melissa que amenaza a Colombia y Venezuela

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Despliegue militar

Gobierno de Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, afirma The New York Times

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre