Desesperanza, inflación y miedo a opinar: Así está Venezuela a las puertas de la Navidad

Diciembre está a la vuelta de la esquina. Culmina otro año muy duro para los venezolanos: con una inflación de entre 300 y 400 %; la peor cifra de detenciones arbitrarias, devaluación, pérdida de espacios políticos y cero libertad de expresión.

Luego de los días de máxima tensión en el régimen por el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, y de expectativa en los venezolanos de poder recuperar su democracia, el país vive en una normalidad que raya en la inercia.

Maduro ya no habla a diario. Ya no hay ensayos de guerra entre los milicianos "voluntarios" que se alistaron para defender la continuidad del chavismo. No hay marchas diarias, ni tampoco gran patrullaje de encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar o del SEBIN.

Las detenciones arbitrarias han mermado, luego de un octubre rojo en el que se produjo una detención cada 15 horas.

La Policía Nacional es quien controla las alcabalas que han sido denunciadas por extorsión; y en las plazas públicas y fachadas de instituciones estatales cuelgan luces de Navidad porque Maduro ordenó adelantar el maquillaje.

Cada región comienza a tener sus celebraciones -propias de estas fechas- en las que el Estado no ha ahorrado en fuegos artificiales, pese a que falle la electricidad, escasee el agua y los precios estén por las nubes.

Comienzan a abrirse paso las ferias navideñas mientras el venezolano sigue fingiendo normalidad esperando que "algo pase", que cambie el rumbo político del país.

En los teléfonos celulares de los empleados públicos, jubilados y pensionados llegan mensajes que anuncian el pago de los bonos de fin de año, que no llegan a 5 dólares, y que deben gastar rápidamente en alimentos antes que la inflación lo desaparezca.

En las calles, los venezolanos se aseguran muy bien de reservarse opiniones políticas y los empresarios o emprendedores aguantan los embates de la economía, todos se quejan en voz baja, y sueñan que este o el otro sí sea el "año".