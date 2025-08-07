NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Tras casi 10 años Venezuela anuncia reanudación de vuelos a Sao Paulo

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
En 2016 las dificultades para repatriar sus ganancias en divisas, hicieron que Gol decidiera suspender sus operaciones hacia Caracas.

Tras casi 10 años de suspensión, Venezuela retomará los vuelos directos a Sao Paulo, Brasil, a través de aerolínea Gol con cuatro vuelos semanales.

El anuncio lo dio este miércoles El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) y destacó que esta decisión busca "impulsar y fortalecer las relaciones con Brasil y a ampliar las oportunidades para el crecimiento de ambos países en áreas como turismo, comercio y cultura."

En 2016 las dificultades para repatriar sus ganancias en divisas, hicieron que Gol decidiera suspender sus operaciones hacia Caracas.

En los últimos meses Venezuela ha anunciado el retorno de vuelos con Panamá, mientras que República Dominicana evalúa la solicitud de reanudar vuelos pese a que las relaciones diplomáticas entre las naciones están en pausa.

Venezuela ya tiene una reducida conectividad aérea, entre la ruptura de relaciones con otros países de la región y la decisión de algunas compañías de abandonar las operaciones por deudas sin pagar.

Ante la falta de conexiones aéreas, muchos venezolanos optan por viajar por mar desde el Caribe panameño a Colombia, y desde ahí seguir a Venezuela, en una ruta que presenta peligros.

