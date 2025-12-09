NTN24
Luis Díaz en el juego del Bayern Múnich ante Unión Berlín
Luis Díaz en el juego del Bayern Múnich ante Unión
Bundesliga

Luis Díaz y un nuevo reconocimiento: gol del colombiano fue elegido como el mejor de la Bundesliga en noviembre

diciembre 9, 2025
Por: Natalya Baquero González
Desde su vinculación el pasado mes de agosto, el extremo colombiano ha disputado 1694 minutos en 21 encuentros, entre las diferentes competencias que afronta el conjunto ‘Bávaro’.

En la más reciente temporada del fútbol europeo, el futbolista colombiano Luis Díaz se ha convertido en uno de los más influyentes dentro del terreno de juego en cada una de las competencias que afronta con su equipo, el Bayern Múnich.

Desde su incorporación a las filas de la escuadra alemana, Díaz se ha vuelto uno de los jugadores indiscutibles dentro del esquema táctico del técnico Vicent Kompany.

La confianza que el entrenador belga ha depositado en el ‘Guajiro’ ha sido correspondida por el futbolista cafetero dentro del terreno de juego con goles y asistencias.

Desde su vinculación el pasado mes de agosto, el extremo colombiano ha disputado 1694 minutos en 21 encuentros, entre las diferentes competencias que afronta el conjunto ‘Bávaro’: Bundesliga, Copa Alemana, Supercopa Alemana y la UEFA Champions League.

En los cuatro torneos que ha enfrentado durante la más reciente temporada con los ‘Gigantes de Baviera', el ‘guajiro’ ha anotado en 12 oportunidades y ha asistido a sus compañeros en 7 ocasiones.

o

Actuaciones que han sido destacadas por el fútbol alemán; recientemente, Luis Díaz recibió un nuevo reconocimiento en la Bundesliga; su gol con el Bayern Múnich ante Unión Berlín por la fecha 10 fue elegido como el mejor del mes de noviembre.

Dentro de los diez goles postulados al mejor del mes, el de “Luchito” se quedó en el primer lugar, tras las votaciones arrasar en las votaciones.

En aquella oportunidad, el colombiano le dio el empate a su equipo cuando se encontraba con el marcador en contra, en un juego que significó el primer empate de los bávaros en la liga alemana.

Luchito, que disputó los 90 minutos del encuentro ante el Berlín, se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro luego del esfuerzo que hizo para la jugada que terminó en el arco rival.

En aquel partido, sobre los 37 de juego, el futbolista cafetero se barrió e impidió que el pase ejecutado por su compañero Josip Stanisic abandonara el terreno de juego; posteriormente se puso de pie, alargó el balón para eludir la marca de su rival y, por último, lanzó un potente remate que, a pesar de no tener un ángulo definido, ingresó en el arco del Unión Berlín.

