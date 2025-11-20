La AFA le entregó el trofeo de "Campeón de Liga" al Rosario Central de Ángel Di María en decisión que no estaba contemplada en el reglamento

Una insólita situación sacude al balompié argentino: la AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó durante el año.

La decisión, que ha generado controversia, considera al conjunto que lidera el experimentado atacante, Ángel Di María, como el "Campeón de Liga" por haber acumulado la mayor cantidad de puntos en los torneos Apertura y Clausura de este año.

Este reconocimiento es el único en la historia del fútbol argentino y no estaba contemplado en el reglamento original de la temporada.

Este asunto deportivo ha causado polémica en la nación ‘albiceleste’ porque se otorgó mientras el torneo Clausura todavía está en disputa.

Ángel Di María y Jorge Broun asistieron a las oficinas del organismo de AFA en compañía del entrenador Ariel Holan, el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidente Carolina Cristinziano para recibir el nuevo trofeo.

“La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, expresó ‘el fideo’ en sus redes.

Precisamente, en varias plataformas digitales, muchos fanáticos del fútbol argentinos se mostraron contrariados con la decisión de la AFA.

“El fútbol de mi país es un chiste, fuera ‘Chiqui’ (Tapia)”, “Ángel (Di María) lloró y la AFA consoló”, “Estas son las cosas que se tienen que acabar, corrupción a la vista”, fueron algunos de los mensajes recogidos en redes como X e Instagram.

Rosario Central acumuló 66 puntos en los torneos Apertura y Clausura, con un registro de 18 victorias, 12 empates y 2 derrotas.

Por si fuera poco, Rosario Central jugará dos copas más. Primero disputará la Supercopa Internacional ante el ganador del Trofeo de Campeones, el cual será protagonizado por Platense (ganador del Apertura) y el ganador del Clausura.

Además, de una competición, aún sin nombre, que será un triangular entre Rosario Central, Platense y el ganador del Torneo Clausura.

El campeón de este triangular ganará un nuevo título y la posibilidad de enfrentar en la Supercopa Argentina a Independiente Rivadavia.