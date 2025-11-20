NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Argentina

La AFA le entregó el trofeo de "Campeón de Liga" al Rosario Central de Ángel Di María en decisión que no estaba contemplada en el reglamento

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Ángel Di María, futbolista argentino junto a dirigentes de la AFA - Fotos: EFE / X
Ángel Di María, futbolista argentino junto a dirigentes de la AFA - Fotos: EFE / X
Este reconocimiento es el único en la historia del fútbol de la nación 'albiceleste' y no estaba contemplado en el reglamento original de la temporada.

Una insólita situación sacude al balompié argentino: la AFA le entregó el trofeo de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó durante el año.

o

La decisión, que ha generado controversia, considera al conjunto que lidera el experimentado atacante, Ángel Di María, como el "Campeón de Liga" por haber acumulado la mayor cantidad de puntos en los torneos Apertura y Clausura de este año.

Este reconocimiento es el único en la historia del fútbol argentino y no estaba contemplado en el reglamento original de la temporada.

Este asunto deportivo ha causado polémica en la nación ‘albiceleste’ porque se otorgó mientras el torneo Clausura todavía está en disputa.

Ángel Di María y Jorge Broun asistieron a las oficinas del organismo de AFA en compañía del entrenador Ariel Holan, el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidente Carolina Cristinziano para recibir el nuevo trofeo.

“La gloria no tiene precio. Campeón de liga 2025. Vamos Central”, expresó ‘el fideo’ en sus redes.

o

Precisamente, en varias plataformas digitales, muchos fanáticos del fútbol argentinos se mostraron contrariados con la decisión de la AFA.

“El fútbol de mi país es un chiste, fuera ‘Chiqui’ (Tapia)”, “Ángel (Di María) lloró y la AFA consoló”, “Estas son las cosas que se tienen que acabar, corrupción a la vista”, fueron algunos de los mensajes recogidos en redes como X e Instagram.

Rosario Central acumuló 66 puntos en los torneos Apertura y Clausura, con un registro de 18 victorias, 12 empates y 2 derrotas.

Por si fuera poco, Rosario Central jugará dos copas más. Primero disputará la Supercopa Internacional ante el ganador del Trofeo de Campeones, el cual será protagonizado por Platense (ganador del Apertura) y el ganador del Clausura.

o

Además, de una competición, aún sin nombre, que será un triangular entre Rosario Central, Platense y el ganador del Torneo Clausura.

El campeón de este triangular ganará un nuevo título y la posibilidad de enfrentar en la Supercopa Argentina a Independiente Rivadavia.

Temas relacionados:

Argentina

Rosario Central

Ángel Di María

Fútbol

Polémica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez y Luis Díaz amplían sus números con la Tricolor - Foto: EFE
Selección Colombia

James Rodríguez y Luis Díaz siguen ampliando sus números con la selección Colombia

Partido amistoso entre Estados Unidos y Paraguay | Foto: AFP
Pelea

Así fue la batalla campal en la que se enfrascaron jugadores de Estados Unidos y Paraguay en pleno partido amistoso

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Reconocido narrador mexicano lamentó la salida de James Rodríguez de Club León: “su fútbol fue incomprendido”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez y Luis Díaz amplían sus números con la Tricolor - Foto: EFE
Selección Colombia

James Rodríguez y Luis Díaz siguen ampliando sus números con la selección Colombia

Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump está considerando atacar instalaciones que producen cocaína dentro de Venezuela, dice CNN

Dinosaurios | Foto Canva
Dinosaurios

Un huevo de dinosaurio perfectamente conservado en la Patagonia: el hallazgo que reescribe la historia de la especie

Partido amistoso entre Estados Unidos y Paraguay | Foto: AFP
Pelea

Así fue la batalla campal en la que se enfrascaron jugadores de Estados Unidos y Paraguay en pleno partido amistoso

Tifón Kalmaegi en Filipinas - AFP
Filipinas

Más de 100 muertos dejó paso de poderoso tifón en Filipinas

Tragedia en España por enormes inundaciones que devastaron la Comunidad Valenciana - Foto AFP
España

España conmemora el primer aniversario de mortíferas inundaciones que dejaron 237 muertos, la mayoría en Valencia

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

“Estamos atravesando una situación extremadamente difícil”: cantante de música popular Giovanny Ayala se pronunció tras secuestro de su hijo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre