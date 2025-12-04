NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Narcotráfico

"A Colombia no se le amenaza": presidente Petro se pronuncia nuevamente sobre advertencia de Estados Unidos de llevar a cabo ataques por tierra contra el narcotráfico

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
El jueves 4 de diciembre, el mandatario colombiano asistió a un evento de Oficiales, en Bogotá.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, asistió a una ceremonia en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, donde se refirió a la creciente tensión con Estados Unidos por cuenta del narcotráfico.

Durante el evento, Petro aseguró que en Colombia se ha derramado mucha sangre por cuenta de dicho flagelo, desde miembros de la fuerza pública hasta colombianos del común, para que se diga que no lucha contra el mismo.

“Aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza, porque cuanta sangre de la Policía Nacional y de los colombianos del común han muerto en manos del narcotráfico, como para que nos vengan decir que no estamos luchando contra el narcotráfico y que aquí hay un Cartel de los Soles”, dijo Petro.

Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que “muy pronto” comenzarán ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico e hizo mención a Colombia.

Según Trump, “en Colombia tienen plantas de producción de cocaína que luego venden en Estados Unidos”, por lo que advirtió que “cualquiera que esté produciendo drogas para EE. UU. está sujeto a ataques, no solo Venezuela”.

Inicialmente, Petro había dicho que “atacar la soberanía es declarar guerra”, pero invitó al mandatario norteamericano “para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”.

Desde hace varias semanas, Washington adelanta operaciones militares contra el narcotráfico en aguas internacionales, tanto en el Caribe como el Pacífico, para combatir carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Para llevar a cabo tales operaciones, Trump ordenó desplegar una serie de activos militares, insistiendo en que se trata exclusivamente de operaciones antinarcóticos, contrario a lo que dice el régimen de Venezuela que denuncia un pretexto para sacar a Maduro del poder.

Petro, que es un fuerte crítico del despliegue de Estados Unidos, fue acusado por Trump de ser "un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas".

