Lunes, 10 de noviembre de 2025
Futbolistas

Lo que se sabe de la salud de futbolista venezolano que se perderá la fecha FIFA tras ser diagnosticado con traumatismo craneoencefálico

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Jon Aramburu (i) de Venezuela disputa el balón con Roberto Fernández de Bolivia (EFE).
Sergio Francisco, director técnico de la Real Sociedad, en declaraciones a la prensa mencionó que tras el choque el jugador venezolano sufrió de mareos.

El futbolista venezolano Jon Mikel Aramburu protagonizó, el sábado pasado, quizás la jugada más desafortunada en medio del partido de su equipo, la Real Sociedad, ante el Elche en un nuevo fin de semana en el balompié europeo.

Aramburu, cuando el partido se encontraba en tiempo de descuento, recibió un golpe en la cabeza por parte de uno de sus rivales del Elche.

La Real Sociedad dio a conocer, tras el final del partido, un parte médico que ha desatado preocupación debido a que confirmó que el jugador sufrió un “traumatismo craneoencefálico”.

“Aramburu sufrió en el partido de ayer un traumatismo craneoencefálico por este motivo el jugador deberá permanecer en observación los próximos días y su evolución marcará la disponibilidad”, informó el Servicio Médico del equipo español.

“La publicación de esta información médica cuenta con el consentimiento del jugador”, precisó la Real Sociedad.

“Estaba mareado ahora en el vestuario, pero estaba bien. Le han puesto cinco grapas porque tenía una buena brecha en la cabeza, estaba mareado, pero bien; con un golpe interesante. Le ha cosido el doctor, y a ver cómo transcurre ahora está media hora, pero le he dejado consciente, bastante mareado, y no sé si tendrá que pasar por el hospital”, afirmó.

Varias figuras vinculadas del deporte venezolano se pronunciaron sobre el infortunio sufrido por Jon Mikel Aramburu.

El lateral derecho Jon Aramburu sufrió un trauma craneoencefálico en su último partido con la Real Sociedad y estará varios días en observación. ¡Recupérate, Jon!”, mencionó, por ejemplo, el comunicador deportivo Mario Alberto Sánchez.

Jon Aramburu tras la lesión sería baja en los partidos de la Vinotinto en Estados Unidos ante Australia y Canadá.

