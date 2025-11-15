NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
Amazonía

La Amazonía brasileña registra su menor nivel de deforestación en más de una década

noviembre 15, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Brasil logró reducir la pérdida de selva amazónica a su cifra más baja desde 2014, según datos oficiales. El avance refuerza el compromiso ambiental del país de cara a la COP30, aunque los expertos advierten que el reto de frenar por completo la tala ilegal aún persiste.

La deforestación en la Amazonía brasileña cayó a su nivel más bajo en once años, con una pérdida estimada de 5.796 kilómetros cuadrados de selva entre agosto de 2024 y julio de 2025. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). La cifra representa una reducción del 11 % respecto al periodo anterior, consolidando una tendencia descendente iniciada hace dos años.

El gobierno brasileño celebró los resultados como una señal positiva de las políticas de control ambiental, que incluyen mayor fiscalización, uso de tecnología satelital y coordinación con autoridades locales para frenar la tala ilegal

o

La disminución también se reflejó en el bioma del Cerrado, una de las zonas más afectadas históricamente por la expansión agrícola, donde la pérdida de vegetación natural se redujo a poco más de 7.200 kilómetros cuadrados. Aunque la cifra sigue siendo alta, marca un progreso en los esfuerzos por equilibrar la producción agropecuaria con la conservación ambiental.

Sin embargo, especialistas y ambientalistas advierten que el descenso en la deforestación no debe interpretarse como una victoria definitiva. Gran parte de la tala continúa siendo clandestina y afecta zonas estratégicas de biodiversidad, lo que compromete la capacidad del bosque para absorber carbono y regular el clima regional.

La Amazonía, considerada el “pulmón del planeta”, podría recuperar parte de su equilibrio si Brasil mantiene la vigilancia, fortalece las políticas públicas y promueve el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen del bosque.

