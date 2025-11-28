Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Fernando Vaccotti, capitán de navío retirado y exasesor de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 14 países, dijo en NTN24 que Nicolás Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra estadounidense y afirmó que "lo van a atacar".

"Evidentemente la clasificación de organización terrorista le da al Gobierno de Estados Unidos y a sus fuerzas armadas a través de su comandante en jefe, que es el presidente, toda la capacidad y la potestad legal de atacar. Lo van a atacar. Es un blanco válido porque así lo han determinado las leyes y una corte declarando narcotraficante a Maduro", aseveró Vaccotti.

La medida, según el capitán en retiro, habilita "todo tipo de operaciones que ya se deben estar realizando en el terreno hace tiempo", por lo que cree que hay un estudio de las rutas y lugares donde se concentra el narcotráfico dentro del país sudamericano.

"Estados Unidos está aplicando todas las medidas necesarias para cerrar un círculo en breve, esto va a ser en breve", sostuvo Vacotti, quien aseveró que la presencia del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en el Caribe genera un mensaje para el régimen venezolano.

Las consideraciones de Vacotti se dan luego de que Trump intensificara el jueves su mensaje contra el narcotráfico venezolano al anunciar que su administración iniciará pronto operaciones de detención terrestre contra miembros del Cartel de los Soles, designado esta semana como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado.

Durante su declaración desde Florida en el Día de Acción de Gracias, Trump afirmó que las interceptaciones marítimas han alcanzado un 85% de efectividad.

"Ya no entran tantos por mar, probablemente lo hayan notado, enviando sus venenos a Estados Unidos donde matan a cientos de miles de personas al año, pero vamos a ocuparnos de esa situación", anticipó Trump.

El mandatario republicano precisó que también empezará a detenerlos por tierra, donde "es más fácil" y dejó claro que las operaciones van a empezar "muy pronto". "Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país", instó.

El contundente mensaje de Trump coincidió con la visita de Hegseth al portaaviones USS Gerald R. Ford, apostado cerca de Venezuela como parte de la Operación Lanza del Sur en el Caribe contra los carteles de la droga.

Hegseth compartió la cena de Acción de Gracias con las tropas el jueves y transmitió un mensaje por el sistema de megafonía del buque. "Trabajamos para que puedan ser los combatientes más preparados, más capaces y más letales que nuestra nación necesita", expresó.