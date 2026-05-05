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Martes, 05 de mayo de 2026
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España

España registró el mes más caluroso de su historia: expertos alertan sobre sequías y olas de calor extremo

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuerte ola de calor - Foto de (EFE)
Fuerte ola de calor en Europa (EFE)
España, país europeo en primera línea del cambio climático, registró un mes de abril con "carácter extremadamente cálido", de acuerdo con los datos de Aemet.

España vivió el mes de abril más cálido de sus registros, con una temperatura media de 15,1°C, lo que supone una décima por encima del mismo mes de 2023, que ostentaba hasta ahora el récord, según los datos adelantados por la Agencia estatal de meteorología (Aemet).

"El pasado mes batió récords: fue el abril más cálido de la serie histórica en España", que arrancó en 1961, indicó el lunes en la noche Aemet en su cuenta de la red social X.

"Con una temperatura media de España de 15,1°C, superó en una décima al abril más cálido hasta ahora, el del año 2023", agregó.

Estos datos son un adelanto del informe completo del mes, que se publicará más adelante, indicaron este martes fuentes de Aemet.

España, país europeo en primera línea del cambio climático, registró un mes de abril con "carácter extremadamente cálido", de acuerdo con los datos de Aemet, que señaló igualmente que el mes fue "3,2°C más cálido que el promedio del período 1991-2020".

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Además, seis días de abril batieron récords de temperatura registrada para su fecha concreta en el conjunto de España "desde, al menos, 1950".

En el primer cuatrimestre de 2026, que termina como el tercero más cálido de la serie histórica, ya hubo "12 récords de días cálidos", cuando "en un clima sin alterar serían esperables 5 en el año completo", agregó Aemet.

En España, los últimos cuatro años fueron los más cálidos de sus registros, con varias olas de calor y récords de temperatura.

Los científicos alertan desde hace años sobre el impacto del cambio climático en las olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más intensos y frecuentes.

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