El régimen de Irán atacó varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz y exigió permisos a todo aquel que quiera cruzar

Este miércoles el régimen de Irán, a través de Alireza Tangsiri, comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, aseguró que atacó varios buques en el estrecho de Ormuz.

"El barco Express Rome, de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes”: informó Tangsiri en un comunicado en la red social X.

“Inicialmente fueron detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", acotó.

Asimismo, el líder de la mencionada agrupación naval adelantó que los navíos que deseen cruzar la zona deberán obtener "permiso".

El comandante de la marina de los Guardianes apuntó: "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".

El Estrecho de Ormuz, un pasaje de 33 km de ancho entre Irán y Omán, es el cuello de botella energético más importante del mundo, crucial para la economía global.

Por este punto transita aproximadamente el 20% del petróleo consumido mundialmente y el 35% del crudo transportado por mar.

Bloquear el estrecho de Ormuz, según expertos, es extremadamente complicado porque provocaría una debacle económica.

De momento, pese a los esfuerzos de varios países, la Guardia Revolucionaria de Irán boicotea el paso del estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán el 28 de febrero del año en curso.