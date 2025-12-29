Trump advirtió que si Hamás no se desarma pronto, “lo pagará caro”

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Hamás "lo pagará caro" si no se desarma rápidamente como parte del acuerdo sobre Gaza.

En una rueda conjunta al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien se reunió en su residencia en Mar-a-Lago, el mandatario estadounidense afirmó: “Si no se desarman, tal y como acordaron, lo pagarán caro”.

Además, el líder republicano acotó en la conferencia de prensa que Hamás “tiene que desarmarse en un período de tiempo bastante corto”.

Trump expresó públicamente su apoyo a Netanyahu, quien ha adoptado una postura firme para pasar a la siguiente etapa del plan de alto el fuego en Gaza.

El mandatario estadounidense aseguró que Israel está cumpliendo el alto al fuego, por lo que “no me preocupa nada de lo que esté haciendo”.

"Me preocupa lo que otras personas están haciendo o quizá no están haciendo. Pero no estoy preocupado. Han cumplido el plan", dijo sobre el gobierno israelí.

Trump recibió este lunes en Florida a Netanyahu en momentos en que Washington presiona para avanzar a la siguiente etapa del frágil plan de tregua en Gaza.