Martes, 17 de febrero de 2026
Trofeo Copa del Mundo - Foto: EFE
FIFA

Se acerca el Mundial: FIFA definió las fechas en las que las selecciones deben entregar la lista de convocados

febrero 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
La fecha FIFA del mes de marzo les servirá a los técnicos para evaluar el rendimiento de cada uno de los jugadores e ir definiendo quiénes podrían ser parte de la nómina mundialista.

A menos de cuatro meses de que comience la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos, que por primera vez en su historia contará con la presencia de 48 selecciones, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el calendario oficial para que los equipos participantes entreguen las listas de jugadores elegidos para la disputa del certamen mundialista.

o

De acuerdo con el ente regulador del fútbol mundial, los países clasificados al Mundial de 2026 tienen plazo hasta el 11 de mayo para entregar una lista preliminar entre 30 a 35 futbolistas.

A partir de ese momento el seleccionador de cada uno de los equipos, tiene un plazo de 20 días para evaluar el rendimiento de cada uno de estos jugadores en cada una de las líneas del terreno de juego para finalmente elegir a los 26 futbolistas que representaran a sus selecciones en la Copa del Mundo.

Todo esto, ya que la FIFA acordó el 1 de junio como fecha límite para que los 48 equipos participantes en el certamen mundialista de Norteamérica presenten la lista definitiva de los 26 convocados.

Sin duda, la fecha FIFA del mes de marzo les servirá a los técnicos para evaluar el rendimiento de cada uno de los jugadores e ir definiendo quiénes podrían ser parte de la nómina que participará en la edición 23 de una Copa del Mundo. Una jornada durante la cual la selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo se medirá ante sus similares de Francia y Croacia.

o

Cabe resaltar que durante esta misma fecha también se definirán las últimas seis plazas para participar en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Así están conformados los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y repechaje UEFA D.
  • Grupo B: Canadá, repechaje UEFA A, Catar y Suiza.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje UEFA C.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, repechaje UEFA B y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje intercontinental.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y repechaje intercontinental.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

