NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Comando Sur de EE. UU. revela video de nuevo ataque a una nueva lancha en el Pacífico: "Dos narcoterroristas hombres murieron"

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Esto ocurre después de que el mandatario confirmara, en medio de una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que hubo un ataque en Venezuela.

Este lunes, el Ejército de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque a una narcolancha en aguas sudamericanas, esta vez, en el Pacífico.

Según la cuenta oficial del Comando Sur, mismo que supervisa las actividades militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe, el ataque ocurrió este mismo lunes y derivó en la muerte de dos personas que iban en la embarcación.

Con un video que despertó dudas debido a la baja calidad de las imágenes y la casi imperceptible vista de la presunta embarcación cargada de droga, las Fuerzas Armadas confirmaron el operativo.

"El 29 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur' realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales", señaló.

"La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas hombres murieron. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", agregó.

"Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todos los barcos y ahora hemos atacado la zona", dijo Trump, sin dar más detalles, en su complejo de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump se pronunció luego de que en una entrevista el pasado viernes 26 de diciembre hiciera una importante declaración relacionada con la creciente presión militar y económica que su administración está ejerciendo sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“No sé si leyeron o vieron, que tienen una gran planta o unas grandes instalaciones de donde vienen los barcos. Hace dos noches, la eliminamos por completo. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo el mandatario.

