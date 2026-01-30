Foro penal confirma que el régimen de Venezuela excarceló a ciudadano estadounidense: "Ya va camino a EEUU"

La ONG Foro Penal, que vela por la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela, confirmó que un estadounidense fue excarcelado este viernes en medio de las liberaciones que adelanta el régimen chavista bajo presión de Estados Unidos tras la Captura de Nicolás Maduro.

Según la ONG se trata de Arturo Gallino Rullier, un ciudadano peruano-estadounidense, quien ya está viajando de regreso a Estados Unidos.

"Confirmamos... la liberación del preso político peruano-estadounidense ARTURO GALLINO RULLIER. Ya se encuentra camino a Estados Unidos. Se encontraba detenido en la cárcel Rodeo I", reportó mediante la red social X Gonzalo Himiob, miembro del grupo Foro Penal.

De acuerdo con informes, Gallino fue detenido por el régimen chavista en noviembre de 2025 por cargos que no estaban totalmente claros.

Tras la captura de Maduro durante una operación estadounidense el 3 de enero, Delcy Rodriguez asumió el poder y acordó liberar a una cantidad “importante” de presos políticos.

Sin embargo, los familiares y observadores aseguran que las liberaciones han avanzado lentamente, con un estimado de 711 personas aún privadas de la libertad, 65 de ellas extranjeros.

Por su parte, el régimen asegura haber liberado a más de 800 personas desde el año pasado, pero las organizaciones de derechos humanos han contabilizado unas 400 desde diciembre, un poco más de 300 en total desde el anuncio de Rodríguez, según el Foro Penal.