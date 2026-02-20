Reconocido músico pide oraciones por la salud del salsero Willie Colón; Rubén Bládes también se pronunció

Hay alerta en el mundo de la salsa y de la música latina por la salud del reconocido salsero Willie Colon, por quien un colega suyo pidió a los fanáticos oraciones por una pronta recuperación del músico de 75 años.

Se trata del legendario bajista Bobby Valentin, figura fundamental en la Fania All-Stars, quien publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Colón junto con el mensaje: “Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios”.

Su mensaje preocupó a los seguidores del género, pues no hay información confirmada sobre el estado de salud de Willie Colón.

Otro músico que se pronunció al respecto fue el salsero Rubén Blades, quien escribió en su cuenta de X que ha leído en Internet noticias sobre su colega de que está hospitalizado en Nueva York por un aparente problema respiratorio.

“No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”, añadió Blades de su mensaje.

Se espera algún pronunciamiento oficial de la familia acerca del estado de salud de Willie Colón, sin embargo sus fanáticos le envían mensajes de fortaleza, oraciones y esperan verlo pronto recuperado.

Willie Colón es una de las figuras más reconocidas de la salsa a nivel mundial y hace parte de la camada de músicos que ayudó a popularizar el género desde los años 60 en adelante. Además, ya dejó clásicos inmortales del género que se bailan en toda Latinoamérica.