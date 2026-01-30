Anuncio de amnistía “no es algo voluntario que hace el régimen, responde a la presión de EE. UU.”: María Corina Machado

La premio Nobel de la Paz de Venezuela, María Corina Machado, se refirió al anuncio del régimen de dar una amnistía general para personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

La líder política dijo que el proceso de amnistía general "no es voluntario" y "responde a la presión" de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN ¿Cuáles son los elementos esenciales que debe incluir una ley de amnistía justa en Venezuela? Responde Alfredo Romero de Foro Penal o

"Cuando desaparece la represión y se pierde el miedo, es el fin de la tiranía", dijo Machado durante una participación virtual en el 'Hay Festival Cartagena 2026', que se lleva a cabo en Colombia.

"No es algo voluntario que ha hecho el régimen, sino responde a la presión del gobierno de Estados Unidos, y ojalá que los presos puedan estar pronto con su familia", complementó Machado.

La sucesora en el poder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general a presos políticos en Venezuela, a pocos días de que se cumpla un mes de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

"Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en su discurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen.