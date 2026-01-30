NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
María Corina Machado

Anuncio de amnistía “no es algo voluntario que hace el régimen, responde a la presión de EE. UU.”: María Corina Machado

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado - AFP
La líder política venezolana se pronunció en el 'Hay Festival Cartagena 2026' sobre el anuncio del régimen de dar amnistía general para los presos políticos.

La premio Nobel de la Paz de Venezuela, María Corina Machado, se refirió al anuncio del régimen de dar una amnistía general para personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

La líder política dijo que el proceso de amnistía general "no es voluntario" y "responde a la presión" de Estados Unidos.

o

"Cuando desaparece la represión y se pierde el miedo, es el fin de la tiranía", dijo Machado durante una participación virtual en el 'Hay Festival Cartagena 2026', que se lleva a cabo en Colombia.

"No es algo voluntario que ha hecho el régimen, sino responde a la presión del gobierno de Estados Unidos, y ojalá que los presos puedan estar pronto con su familia", complementó Machado.

La sucesora en el poder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general a presos políticos en Venezuela, a pocos días de que se cumpla un mes de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

"Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en su discurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el régimen.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Amnistía

Régimen venezolano

Presos políticos en Venezuela

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Shamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Foto redes sociales Dr. Pedro Fernández
Familiares de presos políticos

Esposa del médico Pedro Fernández, preso político del régimen venezolano, denuncia que se lo llevaron "por pensar diferente y querer ayudar a la gente"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético"

Delcy Rodríguez y Donald Trump (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

Trofeos Liga Futve y Copa Sudamericana - Fotos AFP
Fútbol

Ciudad colombiana acoge a grande de Venezuela para partidos de pretemporada: enfrentará a un campeón continental

Foto redes sociales Dr. Pedro Fernández
Familiares de presos políticos

Esposa del médico Pedro Fernández, preso político del régimen venezolano, denuncia que se lo llevaron "por pensar diferente y querer ayudar a la gente"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético"

Delcy Rodríguez y Donald Trump (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy le vendió el alma a Trump": Antonio De la Cruz sobre transición tras captura de Maduro en Venezuela

Stranger Things | Foto: AFP
Stranger Things

Stranger Things llegó a su final en medio de las críticas y el descontento de los aficionados por el cierre de la serie

Topo Gigio - Foto de referencia de EFE
México

Falleció Gabriel Garzón, la voz del famoso ratón Topo Gigio en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre