Trump afirma que atacante abatido tras disparos cerca de la Casa Blanca "tenía antecedentes de violencia y parecía obsesionado" con la residencia presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el hombre que abrió fuego contra agentes del Servicio Secreto en las afueras de la Casa Blanca antes de ser abatido tenía un "historial violento y una posible obsesión" con la sede gubernamental.

"Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía un historial violento y parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país", escribió Trump en su red social Truth Social.

El hombre efectuó, este sábado, disparos en los alrededores de la Casa Blanca lo que activó la respuesta de agentes del Servicio Secreto, quienes respondieron con fuego al atacante quien, finalmente, murió en el intercambio.

Fuerzas de seguridad rodearon este sábado la Casa Blanca después de que se registraron disparos en la zona, informaron las autoridades.

Trump se encontraba en la Casa Blanca mientras intentaba negociar un acuerdo con el régimen de Irán.

"El FBI está en el lugar y apoya al Servicio Secreto en la respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca", dijo en X el director del FBI, Kash Patel.

El presentador de Fox News Bret Baier citó a un alto funcionario del gobierno que afirmó que un hombre armado se acercó al lado oeste de la Casa Blanca y efectuó disparos.

Agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego y dispararon al atacante, mientras que un transeúnte resultó herido en el intercambio, señaló en X.

El hombre armado nunca logró vulnerar el perímetro de seguridad de la Casa Blanca. Los periodistas que estaban en el Jardín Norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron en X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang grababa un video para las redes sociales cuando estallaron los aparentes disparos, y captó el ruido de los tiros mientras se lanzaba al suelo. "Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato, incluido uno sucedido apenas semanas atrás en la denominada Cena de Corresponsales.