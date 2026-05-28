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Jueves, 28 de mayo de 2026
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"La Casa Blanca está cómoda con Delcy Rodríguez": Alejandro Hernández advierte que Venezuela no tiene "futuro" si el régimen continúa en el poder

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, afirmó que hay una prioridad de estabilización económica de EE. UU. sobre la definición de un cronograma electoral democrático en Venezuela.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa volvió a referirse al futuro político de Venezuela en una rueda de prensa donde abordó el regreso de María Corina Machado al país y lanzó duras críticas contra la actual jefa del régimen Delcy Rodríguez, a quien responsabilizó del colapso económico venezolano.

Guanipa dirigió fuertes señalamientos contra Delcy Rodríguez, a quien calificó como ilegítima y responsable directa de la crisis que atraviesa el país. "No existe forma alguna de que el país pueda mejorar en ninguno de los problemas que tiene mientras Delcy Rodríguez está ocupando ilegítimamente la presidencia de la república", afirmó.

Al respecto, el periodista y director del diario digital ‘La Gran Aldea’, Alejandro Hernández, expresó su preocupación por la ausencia de un cronograma electoral claro en Venezuela y cuestionó la estrategia de la administración Trump de priorizar la estabilización económica antes que la transición democrática.

"La Casa Blanca está cómoda con Delcy Rodríguez. Es una verdad incómoda, no es lo que queremos, nos está haciendo de alguna manera daño esto a la causa democrática, pero es lo que está pasando", afirmó Hernández.

Mencionó, además, que con Rodríguez en el poder Venezuela “no” tiene “futuro”.

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Hernández también cuestionó la contradicción entre las investigaciones a José Luis Rodríguez Zapatero en España y los esfuerzos en Washington para proteger a Delcy Rodríguez de investigaciones del Departamento de Justicia, especialmente considerando su rol histórico al frente del área económica venezolana.

"La reactivación económica no va a llegar en la medida que ellos quieren porque nadie confía en lo que está pasando" sin garantías democráticas.

Respecto al retorno de figuras opositoras como Rocío San Miguel, Hernández valoró positivamente estos regresos, pero advirtió contra "el show excesivo alrededor de los retornos".

"En Venezuela hay que apostar por que haya un nuevo marco legal que reinstitucionalice al país", sostuvo Hernández, y advirtió que "hasta que no haya democracia, no podría Venezuela ser esa tierra milagrosa que mucha gente espera".

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