Trump declara emergencia nacional en los aeropuertos de Estados Unidos ante crisis que involucra a agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional en los aeropuertos y firmará una orden que instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a "pagar de inmediato" a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

El jueves, el mandatario republicano había indicado en sus redes sociales que ordenaría al DHS a pagar a los oficiales encargados de los controles de seguridad en los aeropuertos del país, donde hay largas filas por una parálisis presupuestaria parcial en el Congreso.

Y todo esto ocurre debido a que muchos empleados de la TSA en las terminales aéreas del país llevan semanas sin recibir sus sueldos completos.

En su plataforma Truth Social, Trump había indicado que en una orden ejecutiva instruiría al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, "para que pague de inmediato" a los agentes de la TSA "a fin de abordar esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos".

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"No es algo fácil de hacer, ¡pero lo voy a hacer!", añadió el jefe de Estado de la unión americana.

Imágenes de medios de comunicación han mostrado largas filas para pasar los controles de seguridad antes de las puertas de embarque, en una nación donde viajar en avión es muy habitual.

Desde mediados de febrero, la financiación del DHS, del que depende la TSA, se encuentra congelada debido al desacuerdo entre congresistas demócratas y republicanos sobre las políticas migratorias y las prácticas de ICE.

Dicha situación ha impedido el pago de los salarios de los agentes de la TSA, que ha disparado el absentismo y las dimisiones, reduciendo el personal disponible.

Ahora bien, con el anuncio de Trump, el mandatario da a entender que recurriría a sus poderes de emergencia como presidente para autorizar el pago al personal de la TSA.

No obstante, no hay claridad de cómo podría hacerlo, dado que la facultad de disponer de los fondos corresponde al Congreso, según la Constitución.