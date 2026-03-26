"Háganle caso a la figura de Donald Trump": el mensaje de congresista de Estados Unidos a los "ayatolas de la Habana" tras segunda audiencia de Nicolás Maduro

La congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar envió un mensaje contundente a los “dictadores del hemisferio” tras la segunda audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes comparecieron ante un juez en Nueva York,

Por medio de sus redes sociales, Salazar publicó un video en el que manifestó: Maduro podría estar gozando de su libertad en cualquier parte del mundo, pero jamás prestó atención a las palabras del presidente Donald Trump, a quien retó y ahora enfrenta la justicia.

“Hemos visto al señor Nicolás Maduro y a su esposa en una corte federal de los Estados Unidos. Estoy segura de que está pensando en las diferentes propuestas que le hizo la administración del presidente Trump antes de caer preso”, expresó la legisladora.

“Esa es la misma lección que le estamos enviando a los cubanos”, agregó María Elvira Salazar.

La congresista invitó a la isla a prestar atención a las advertencias del mandatario norteamericano tras poner como referencia el presente de Maduro y las acciones que adelanta Washington contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

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“Háganle caso a la figura de Donald Trump porque él, cuando dice algo, lo hace y ahí está el mejor ejemplo: los ayatolás en Irán; los próximos son los ayatolás de La Habana”, dijo.

Adicionalmente, en el mensaje que acompaña el video, la legisladora manifestó que ver a Nicolás Maduro y a Cilia Flores enfrentar la justicia de los norteamericanos la “llena de satisfacción” y que espera que esto le “sirva de lección a todos los dictadores del hemisferio”; con los “Estados Unidos no se juega”.

Sin duda alguna, es un mensaje directo de la congresista María Elvira Salazar hacia la dictadura castrista, la cual ha sido acusada de reprimir a sus ciudadanos por exigir libertad y una calidad de vida digna, en una nación azotada por una fuerte crisis reflejada en frecuentes apagones, escasez de alimentos y combustible.