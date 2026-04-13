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Lunes, 13 de abril de 2026
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Dictadura en Venezuela

Tras destituirlo del Ministerio de Defensa, Delcy Rodríguez designa a Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura del régimen

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Padrino López, militar venezolano solicitado por la justicia de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos EFE
Vladimir Padrino López, militar venezolano solicitado por la justicia de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos EFE
Es de recordar que este cuestionado militar está solicitado por la justicia de los Estados Unidos por su vinculo con el Cártel de los Soles.

Este lunes se dio a conocer que la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez nombró a Vladimir Padrino López como nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, en sustitución de Julio León Heredia.

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Fue el pasado 18 de marzo que Padrino López fue destituido del Ministerio de la Defensa de la dictadura venezolana.

En ese momento, la propia Rodríguez, dijo vía X: "Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país".

Padrino, por quien Estados Unidos mantiene activa una recompensa, ocupaba el cargo de ministro de la Defensa del régimen en Venezuela desde el 24 de octubre de 2014.

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Aunque en aquel entonces Delcy Rodríguez no precisó las causas de la destitución, dijo en su mensaje en X que espera que Padrino asuma "con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas".

El más buscado por Estados Unidos después de Diosdado Cabello, cabe recapitular, mantiene su estatus como fugitivo de la justicia de la unión americana, enfrentando graves cargos.

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En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Padrino López de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de una aeronave registrada en EE. UU.

En esa línea, la administración Trump ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Padrino López también se encuentra sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) desde 2018, lo que implica el congelamiento de todos sus activos en jurisdicción de EE. UU.

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