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Lunes, 06 de abril de 2026
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Donald Trump

Trump dice que la propuesta de cese al fuego con Irán es un "paso significativo"; mientras que medios en Teherán aseguran que el régimen rechazó el plan de tregua de Estados Unidos

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
El conflicto escala cada vez y este lunes se registró un nuevo golpe contra el régimen de Irán luego de que Estados Unidos e Israel abatieron a otro jefe de inteligencia quien era uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní.

Este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la propuesta de alto al fuego con Irán como "un paso significativo".

Cuando se cumplen 45 días desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní, el líder republicano estudia la propuesta y la ve como un paso "significativo", pero asegura que no será suficiente.

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, el jefe Estado afirmó: "es una propuesta importante, es un paso importante. No es suficiente, pero es un paso muy significativo" y añadió que los intermediarios están "negociando ahora".

Todo esto mientras medios en Teherán señalan que el régimen iraní rechazó la propuesta de tregua de 15 puntos presentada por Estados Unidos bajo la inmediación de Pakistán.

Según la agencia de noticias Irna: "Irán transmitió a Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto".

"En esta respuesta —expuesta en diez puntos— Irán rechaza un alto el fuego e insiste en la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto", añade el medio.

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Entretanto, el conflicto escala cada vez y este lunes se registró un nuevo golpe contra el régimen de Irán luego de que Estados Unidos e Israel abatieron a otro jefe de inteligencia quien era uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron un nuevo golpe contra el régimen de Irán: abatieron a otro jefe de inteligencia, quien era “uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria Iraní”.

En un mensaje en sus redes sociales, las FDI precisaron que se trató de Majid Khademi, el jefe de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que murió durante un ataque en la noche en Teherán.

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