NTN24
Jueves, 23 de abril de 2026
Jueves, 23 de abril de 2026
Científicos

Científicos confirman existencia de criatura gigante similar a monstruo marino mitológico que habría habitado la Tierra durante la época de los dinosaurios

abril 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Nanaimoteuthis haggarti - Foto Canva de referencia
Nanaimoteuthis haggarti - Foto Canva de referencia
La especie, que vivió entre hace 72 y 86 millones de años, medía entre 6,6 y 18,6 metros de largo.

Los científicos confirmaron recientemente la existencia de una criatura gigante similar a el Kraken, un enorme monstruo marino mitológico con tentáculos del folclore nórdico que arrastra barcos y marineros a las profundidades.

Según nuevas investigaciones, durante la era de los dinosaurios existió una criatura lo más parecida posible a un Kraken real: un pulpo enorme que surcaba los mares como superdepredador.

o

Los científicos afirman que los fósiles de picos —la estructura mandibular dura de este invertebrado de cuerpo blando— indican que una especie de pulpo llamada Nanaimoteuthis haggarti, que vivió entre hace 72 y 86 millones de años durante el período Cretácico, medía entre 6,6 y 18,6 metros de largo.

"Estos animales eran extraordinarios. Con sus grandes cuerpos, brazos largos, mandíbulas poderosas y comportamiento avanzado, representan lo que podría describirse como un verdadero 'Kraken del Cretácico'", dijo el paleontólogo Yasuhiro Iba de la Universidad de Hokkaido en Japón, autor principal de la investigación publicada el jueves en la revista Science.

Iba afirmó que Nanaimoteuthis haggarti es uno de los invertebrados más grandes registrados, al superar al calamar gigante moderno, el invertebrado más grande conocido, que puede alcanzar unos 12 metros de longitud total.

"Durante los últimos 370 millones de años se creía que los ecosistemas marinos estaban dominados por grandes depredadores vertebrados: primero peces y tiburones, luego reptiles marinos y más tarde ballenas. Nuestro estudio demuestra que los invertebrados gigantes, concretamente los pulpos, también funcionaron como superdepredadores en el mar del Cretácico", afirmó el científico.

El intenso desgaste observado en los picos es consistente, según los investigadores, con el aplastamiento repetido de estructuras duras como huesos y conchas, lo que indica que se trataba de un depredador que cazaba peces grandes, criaturas con tentáculos y concha, almejas y otras presas de tamaño considerable.

"En los ejemplares más grandes, se observa una pérdida de aproximadamente el 10% de la longitud total de la mandíbula debido al desgaste. Esto es más grave que lo que se suele observar en los pulpos y sepias modernos que se alimentan de presas duras", aseguró Iba.

Los picos tenían la forma de ciertos pulpos de aguas profundas que viven en la actualidad y que nadan con la ayuda de aletas, lo que llevó a los investigadores a concluir que estos pulpos del Cretácico también tenían aletas.

Los numerosos fósiles de picos estudiados en la investigación procedían de Japón y de la isla de Vancouver, en Canadá. Los investigadores reexaminaron ejemplares ya conocidos y también descubrieron nuevos fósiles.

Los científicos también estudiaron los picos de un pariente cercano llamado Nanaimoteuthis jeletzkyi, que vivió entre hace 100 y 72 millones de años. No era tan grande, medía entre 2,8 y 7,7 metros de largo, pero también era un depredador activo.

Debido a que los pulpos son animales de cuerpo blando, rara vez se fosilizan bien, según los expertos. El pico, la única parte rígida del cuerpo del pulpo, está formando por un material duro y resistente llamado quitina, que también se encuentra en los exoesqueletos de cangrejos, langostas e insectos.

"Los pulpos no son simplemente depredadores que muerden. Usan brazos largos y flexibles para capturar a sus presas y mandíbulas poderosas para procesarlas. A medida que aumenta el tamaño de su cuerpo, también aumenta su capacidad para controlar presas grandes con sus brazos y procesarlas con sus mandíbulas", dijo Iba.

De acuerdo con el científico, los pulpos se encuentran entre los invertebrados más inteligentes. "En nuestros fósiles, las mandíbulas muestran un desgaste asimétrico, lo que sugiere un comportamiento lateralizado, es decir, una preferencia por un lado sobre el otro, algo similar a la lateralidad. Esto indica no solo fuerza, sino también un comportamiento avanzado y flexible", expuso.

Estas criaturas habrían compartido los mares del Cretácico con otros grandes depredadores, incluidos reptiles marinos llamados mosasaurios y plesiosaurios que alcanzaban hasta unos 15 metros de longitud, así como tiburones que rivalizaban en tamaño con el gran tiburón blanco actual.

o

"Su existencia cambia nuestra perspectiva sobre los océanos antiguos. En lugar de ecosistemas dominados únicamente por depredadores vertebrados, ahora vemos que invertebrados gigantes como los pulpos también ocupaban la cima de la cadena alimentaria", concluyó el experto.

Temas relacionados:

Científicos

Descubrimiento

Hallazgo

Animales

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estos elementos son hechos para producir la propulsión de un cohete": expertos explican lo que encontró EE. UU. tras incautar el buque iraní Touska

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por desacuerdo en la compra de aviones a EE. UU., renunciaron el canciller y ministro de Defensa de Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Debe haber libertad y democracia, sin esa base, no podemos hablar de respeto a los derechos humanos": presidente de la CIDH sobre patrones comunes en los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Asisten a los tripulantes de la cápsula Orión de la misión Artemis II que amerizó con éxito en el océano Pacífico - Foto: NASA
Artemis II

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Telescopio espacial Nancy Grace Roman | Foto NASA
Nasa

Así será el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA que mapeará el “atlas del universo”

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna - Foto NASA
Artemis II

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La pasión de Cristo | Foto: EFE
La pasión de Cristo

Fecha de estreno, un nuevo elenco y diferente trama: todo lo que se sabe de la cinta "La Pasión de Cristo: Resurrección" bajo la dirección de Mel Gibson

Asisten a los tripulantes de la cápsula Orión de la misión Artemis II que amerizó con éxito en el océano Pacífico - Foto: NASA
Artemis II

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Teotihuacán (AFP)
Claudia Sheinbaum

Tiroteo en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja al menos un muerto y varios heridos

Radamel Falcao García, máximo goleador de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

“Toda Colombia está ilusionada, hay grandes jugadores”: Falcao se refiere al papel de la selección en la Copa del Mundo 2026

Deshielo ártico - Foto Canva
Deshielo

"Estamos perdiendo hielo cada vez más rápido": la alerta por el deshielo en el Ártico

Policía del régimen cubano - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

"Está durmiendo en el suelo porque el colchón que le dieron está lleno de insectos": denuncian situación deplorable de menor de edad preso del régimen cubano

Álvaro Arbeloa, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Real Madrid

"El que no crea se puede quedar aquí": DT del Real Madrid lanza pulla a los fanáticos escépticos del conjunto 'merengue'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre