Embajada de los Estados Unidos en Caracas comenzó a contratar a personal venezolano: estas son algunas de las vacantes disponibles

La Embajada de Estados Unidos en Caracas inició el proceso de contratación de personal local tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela después de la captura del dictador Nicolás Maduro a comienzos de enero.

Mediante un mensaje en las redes sociales, el cuerpo diplomático del país norteamericano en territorio venezolano indicó que "está actualizando las vacantes constantemente".

"La Embajada de los Estados Unidos en Caracas está empezando su proceso de contratación de personal local. Explore si califica para una oportunidad profesional donde pueda desarrollar su carrera y contribuir a fortalecer los lazos entre nuestros países", puntualizó.

De acuerdo con la información suministrada en el sitio web oficial, actualmente "la Misión de Estados Unidos en Venezuela está buscando solicitantes elegibles y calificados" para algunos puestos técnicos relacionados con mantenimiento y otros.

Estos son algunos puestos: trabajador de mantenimiento eléctrico en la sección de gestión de instalaciones, trabajador de mantenimiento de plomería y ayudante de oficios.

Según se precisa en el mismo sitio web, todas las vacantes están abiertas "todos los solicitantes interesados".

A comienzos de marzo se dio a conocer que Washington acordó con el régimen de Delcy Rodríguez, encargada de la dictadura chavista tras la captura de Maduro, restablecer oficialmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

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Con la caída del dictador el 3 de enero, Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses del presidente Donald Trump: le cedió el control del petróleo, reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector, entre otras.

En el país latinoamericano hace presencia Laura Dogu, quien es la nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela y jefe de la misión diplomática.