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María Corina Machado

"El regreso de María Corina Machado a Venezuela es irreversible y no va a regresar sola": José Amalio Graterol ante visita de la líder democrática a Panamá

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, destacó la importancia de la visita de la líder democrática al país centroamericano.

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, llegó a Panamá en lo que representaría una de sus últimas escalas antes de su anunciado regreso a Venezuela.

La nación centroamericana alberga aproximadamente 160.000 venezolanos y resguarda el 85% de las copias de las actas de votación de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 en una bóveda del Banco Central de ese país.

Las actas electorales permanecen bajo estricta custodia en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá desde que Edmundo González Urrutia las entregó al gobierno panameño el 8 de enero de 2025. Fueron trasladadas a territorio panameño como territorio neutral para evitar su destrucción o confiscación por parte del régimen venezolano. Según estos documentos, que representan el 85.18% de las actas, González Urrutia obtuvo el 67% de los sufragios frente al 30% de Nicolás Maduro.

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José Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, destacó la importancia simbólica de este país: "Panamá es un país icónico en la lucha de los venezolanos y de María Corina".

Recordó, además, que hace más de 10 años, en marzo de 2014, el embajador panameño Arturo Vallarino cedió su silla en la Organización de Estados Americanos (OEA) a Machado, entonces diputada, para que expusiera la situación venezolana ante la comunidad internacional.

“Van a haber miles de venezolanos y panameños apoyando la libertad de Venezuela”, dijo sobre la esperada concentración.

Durante su estancia en Panamá, Machado ha sostenido reuniones con dirigentes políticos de la Plataforma Unitaria Democrática para reforzar la estrategia de cara al proceso de transición en Venezuela. También participó de manera virtual el presidente reconocido por varios países, Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio.

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Sobre el eventual regreso de Machado a Venezuela, el dirigente afirmó: "María Corina va a regresar a Venezuela. Eso ya es algo inevitable, irreversible. María Corina no tiene miedo y no va a regresar sola, sino con muchos de los que estamos en el exilio por este régimen criminal”.

El portavoz de Vente Venezuela comparó la expectativa por el regreso de la líder opositora con la llegada del Papa Juan Pablo II a Venezuela en 1986, cuando multitudes salieron a las calles para recibirlo. Según Graterol, la organización cuenta con estructuras en todas las parroquias, municipios y estados del país preparadas para ese momento.

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