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Sábado, 25 de abril de 2026
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Donald Trump

Donald Trump, su esposa y varios miembros del gobierno fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca por incidente con disparos en el lugar

abril 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Durante el encuentro se escucharon varios disparos. El Servicio Secreto informó que un hombre fue capturado.

Este sábado 25 de abril en horas de la noche, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su esposa y varios miembros del gobierno fueron evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca por su equipo de seguridad.

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Durante el encuentro se escucharon varios disparos, tras lo cual, según informó el Servicio Secreto, un hombre fue puesto bajo custodia.

Esta es la información difundida por el Servicio Secreto:

“El Servicio Secreto, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un incidente de tiroteo cerca del área principal de detección del magnetómetro en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El presidente y la primera dama están a salvo junto con todos los protegidos. Una persona está bajo custodia. La condición de los involucrados aún no se conoce, y las fuerzas del orden están evaluando activamente la situación.

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Tanto el jefe de Estado como la primera dama, Melania Trump, fueron sacados apresuradamente del lugar.

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En imágenes se puede observar a diferentes agentes, fuertemente armados, del Servicio Secreto de Estados Unidos entrando en acción y evacuando del lugar a funcionarios como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, entre otros.

“El hombre ha sido capturado. Van a su apartamento. Supongo que vive en California, y es una persona enferma”, aseguró Trump en rueda de prensa tras los hechos.

¿Qué es la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

Es un evento anual de gala en Washington D.C. que reúne a periodistas, políticos y celebridades.

Este encuentro se celebra tradicionalmente la noche del último sábado del mes abril en el Hotel Hilton de Washington.

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