NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Escoltado por Infantino, el presidente de Estados Unidos hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington.

Escoltado por Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington.

En medio de sus declaraciones a la prensa, el anfitrión del torneo respondió a varias preguntas de Noticias RCN y NTN24.

Respecto a su participación en el Mundial, el mandatario norteamericano relató que era un honor ser anfitrión de la Copa del Mundo, “estamos marcando un récord de venta de tiquetes".

Tras ser preguntado sobre si jugó fútbol, Trump aseguró que sí e incluso reveló que era muy bueno en dicho deporte.

o

"Créanlo o no, lo hice, lo hice y me encantó. Era bueno, no diría que fui Ronaldo o Messi, estaba solo un poco lejos de ellos, era bueno, amé jugar fútbol", afirmó.

Respecto a las visas y entradas de fanáticos al país norteamericano, el presidente aseguró que facilitaría el proceso.

"Lo vamos a hacer muy fácil para ellos, estamos trabajando en ello ahora mismo, va a ser un proceso muy fácil".

Asimismo, envió un mensaje a Colombia: "¿Esto es para Colombia? Amo Colombia, hola, Colombia".

El sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo este viernes en Washington será el inicio del famoso torneo que se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante casi dos horas, la organización ha previsto un verdadero espectáculo en el Kennedy Center para determinar el recorrido de los 48 equipos que competirán por suceder a la Argentina de Lionel Messi, coronada en Catar 2022.

Temas relacionados:

Donald Trump

FIFA

Mundial 2026

RCN

NTN24

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Nicolás Maduro y Hugo Carvajal - AFP
La Noche

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Presunta narcolancha atacada en el Pacífico. (Comando Sur de Estados Unidos)
Océano Pacífico

Estados Unidos realizó nuevo ataque "bajo dirección" de Pete Hegseth contra embarcación en el Pacífico: murieron "cuatro narcoterroristas a bordo"

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EE. UU. - Foto: EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. llegará a República Dominicana este miércoles con agenda sobre lucha contra el narcotráfico con despliegue en el Caribe como telón de fondo

Volcán | Foto referencia: Canva
Etiopía

Expertos reportaron que un volcán en Etiopía entró en erupción por primera vez en 12.000 años

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos - Foto AFP
Justicia española

Exministro cercano al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue enviado a prisión domiciliaria

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EE. UU. - Foto: EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. llegará a República Dominicana este miércoles con agenda sobre lucha contra el narcotráfico con despliegue en el Caribe como telón de fondo

Daddy Yankee | Foto: EFE
Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que estuvo a punto de morir: “Se supone que yo no estuviera aquí”

Volcán | Foto referencia: Canva
Etiopía

Expertos reportaron que un volcán en Etiopía entró en erupción por primera vez en 12.000 años

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Venezolanos en el estadio / FOTO: EFE
Repechaje al Mundial

“Vamos Surinam”: venezolanos muestran su apoyo al equipo de la Concacaf que jugará la primera fase de la repesca contra Bolivia

Luis Díaz en el 11 ideal de la fecha 12 de la Bundesliga - Foto: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz, nuevamente protagonista: el futbolista colombiano recibió importante reconocimiento tras su actuación en última fecha en Alemania

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre