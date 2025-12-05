Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Escoltado por Infantino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Washington.

En medio de sus declaraciones a la prensa, el anfitrión del torneo respondió a varias preguntas de Noticias RCN y NTN24.

Respecto a su participación en el Mundial, el mandatario norteamericano relató que era un honor ser anfitrión de la Copa del Mundo, “estamos marcando un récord de venta de tiquetes".

Tras ser preguntado sobre si jugó fútbol, Trump aseguró que sí e incluso reveló que era muy bueno en dicho deporte.

"Créanlo o no, lo hice, lo hice y me encantó. Era bueno, no diría que fui Ronaldo o Messi, estaba solo un poco lejos de ellos, era bueno, amé jugar fútbol", afirmó.

Respecto a las visas y entradas de fanáticos al país norteamericano, el presidente aseguró que facilitaría el proceso.

"Lo vamos a hacer muy fácil para ellos, estamos trabajando en ello ahora mismo, va a ser un proceso muy fácil".

Asimismo, envió un mensaje a Colombia: "¿Esto es para Colombia? Amo Colombia, hola, Colombia".

El sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo este viernes en Washington será el inicio del famoso torneo que se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante casi dos horas, la organización ha previsto un verdadero espectáculo en el Kennedy Center para determinar el recorrido de los 48 equipos que competirán por suceder a la Argentina de Lionel Messi, coronada en Catar 2022.