Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Tren de Aragua

Cae en España una integrante del Tren de Aragua solicitada por la justicia de Chile

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Detienen integrante del Tren de Aragua en España / Foto policial
Las autoridades chilenas estiman que la mujer blanqueó cerca de 138 millones de dólares transfiriendo el dinero ilícito a una empresa fachada.

Una mujer integrante de la banda criminal el Tren de Aragua, fue capturada por la Policía de España el pasado 7 de noviembre, en Murcia.

La venezolana de 38 años de edad, cuya identidad se mantiene en resguardo, tenía Alerta Roja de la Interpol, tras ser solicitada por la justicia de Chile, acusada de ser la encargada de blanquear el dinero de la estructura delictiva que se ha expandido por Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Las autoridades chilenas estiman que la mujer blanqueó cerca de 138 millones de dólares transfiriendo el dinero ilícito a una empresa fachada. Sin embargo, logró escapar de un megaoperativo en el que capturaron 52 integrantes del Tren de Aragua, durante el mes de julio.

Ambos países realizan gestiones para que la venezolana sea extraditada.

El pasado 29 de octubre los agentes de la Comisaría General de Información lideraron la desarticulación de la primera célula del Tren de Aragua asentada en España, con 13 detenidos: ocho en Barcelona, dos en Madrid y tres en Girona, A Coruña y Valencia.

