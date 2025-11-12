Así es el reencuentro de ‘Miranda’ y ‘Andy’ en el primer gran teaser tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’

Luego de una alta expectativa, finalmente se publicó el primer teaser tráiler de ‘El diablo viste a la moda 2’, la continuación de la icónica cinta que retrataba el duro trabajo creativo detrás de la industria de la moda.

En un breve clip publicado en redes sociales, se observa a ‘Miranda Priestly’, interpretada por la actriz Meryl Streep, caminando con unos llamativos tacones rojos por los pasillos de ‘Runway’, la prestigiosa revista de moda y que es una clara referencia a Vogue.

La temida editora de la revista toma el ascensor, donde se puede observar su impresionante atuendo, conformado por una falda larga con correa escarlata y camisa negra. ‘Miranda’ porta unas gafas negras, muy al estilo de Anna Wintour, la famosa editora que habría inspirado el libro que adaptó la primera película.

De repente, su antigua asistente ‘Andy Sachs’, interpretada por Anne Hathaway, entra al ascensor y miranda le gruñe: “Ya era hora”.

‘El diablo viste a la moda 2’ llegará a las salas de cine el 30 de abril de 2026 en América Latina y en esta ocasión la historia se centrará en los nuevos retos que afronta ‘Miranda Priestly’, quien intenta abrirse camino en un mundo donde el periodismo impreso perdió popularidad entre los lectores.

Según los reportes, en su desesperada búsqueda, ‘Miranda’ debe recurrir a su antigua asistente junior, quien se abrió campo como una ejecutiva de alto nivel que podría darle un nuevo rumbo a ‘Runway’.

Esta nueva entrega contará con un gran elenco conformado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes en medio del rodaje paralizaron las calles de Nueva York, ciudad donde se filmaron varias escenas.

En esta nueva entrega también participan el ganador del Oscar Kenneth Branagh, quien se dice será el esposo de ‘Miranda’, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora.

Mientras que Tracie Thoms y Tibor Feldman retoman sus papeles como ‘Lily’, amiga de ‘Andy’ e ‘Irv’, papá de ‘Andy’, de la primera película.

La primera película se estrenó en el 2006 y se convirtió en un éxito entre la audiencia al mostrar una historia llena de matices y personajes contradictorios en el competitivo mundo de la moda.