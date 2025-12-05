NTN24
Viernes, 05 de diciembre de 2025
Donald Trump

Habrá inusual premio en el sorteo del Mundial 2026: Donald Trump será galardonado con el Premio FIFA de la Paz

diciembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Gianni Infantino junto a Donald Trump y Kristi Noem | Foto: AFP
La organización ha previsto un verdadero espectáculo en el Kennedy Center para determinar el recorrido de los 48 equipos que competirán por suceder a la Argentina de Lionel Messi, coronada en Catar 2022.

El sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo este viernes en Washington será el inicio del famoso torneo que se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá, con Donald Trump como figura omnipresente.

Durante casi dos horas, la organización ha previsto un verdadero espectáculo en el Kennedy Center para determinar el recorrido de los 48 equipos que competirán por suceder a la Argentina de Lionel Messi, coronada en Catar 2022.

El evento contará con la presentación del famoso grupo de los años sesenta Village People que fue contratado para tocar ‘YMCA’, una de las canciones favoritas de Trump.

Asimismo, con estrellas de diversos géneros musicales como Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Pero el invitado estelar será, sin duda, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien será galardonado con el Premio FIFA de la Paz.

Se trata de un premio para el jefe de Estado estadounidense, quien se enorgullece de haber puesto fin a varios conflictos desde su regreso al poder y sueña abiertamente con el Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a la opositora venezolana María Corina Machado y del cual no estuvo de acuerdo.

"El fútbol trabaja por la paz, y en nombre de la gran comunidad del fútbol, el Premio de la Paz de la FIFA reconocerá los enormes esfuerzos de individuos que unen a las personas y traen esperanza a las generaciones futuras", declaró con énfasis Infantino el 5 de noviembre durante el anuncio de la creación de esta distinción en Miami ante la mirada de Trump.

Como coorganizadores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, han confirmado su presencia pese a las grandes tensiones por los aranceles impuestos por el líder estadounidense, quien también ha reiterado su deseo de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos.

En el ámbito deportivo, el desafío es considerable para los 42 países ya clasificados, que serán acompañados en marzo por seis equipos procedentes de la repesca, para llegar a 48 participantes, una novedad en la historia de la Copa del Mundo.

Al término del sorteo, en el que participarán varias leyendas del deporte norteamericano como Tom Brady, Shaquille O’Neal o Wayne Gretzky, se conocerán los partidos de la primera ronda y la composición de los 12 grupos de cuatro, pero habrá que esperar hasta el sábado para descubrir los lugares y horarios de los encuentros.

