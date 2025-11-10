Alertan más de 80 descargas clandestinas de petróleo en las costas de Venezuela pese a las sanciones

La organización Transparencia Venezuela advirtió que aproximadamente 48 buques tanque permanecieron durante semanas frente a las costas del país sin reportar actividad portuaria ni declarar operaciones formales.

Según el monitoreo satelital realizado por la ONG, en total más de 80 embarcaciones han ejecutado maniobras irregulares de descarga o transferencia de petróleo crudo en los últimos meses, un patrón que se repite especialmente en el oriente del país.

De acuerdo con el informe, muchos de los tanqueros operan bajo “banderas de conveniencia” registradas en países como Panamá, Malta y las Comoras, lo que dificulta su rastreo y permite evadir sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Entre a las naves señaladas se encuentran embarcaciones previamente sancionadas, como Phenix Vl y el Apus, que habrían realizado movimientos circulares en zonas utilizadas para transbordos de hidrocarburos.

Transparencias Venezuela subrayó que estas operaciones se realizan a pesar del bloqueo económico que limita la exportación de crudo venezolano. Los investigadores sostienen que el régimen de Nicolás Maduro estaría recurriendo a esquemas clandestinos para continuar comercializando petróleo fuera de los canales oficiales y mantener ingresos en divisas.

Asimismo, se advierte sobre los riegos ambientales que suponen estas prácticas. La permanencia prolongada de buques y las maniobras de trasvase en mar abierto aumentan las posibilidades de derrames y contaminación en ecosistemas costeros.

Las zonas más afectadas serían las cercanas a Sucre, Anzoátegui y Falcón, donde las autoridades locales no han reportado inspecciones recientes ni medidas de control marítimo.

Finalmente, la ONG pidió a organismos internacionales y gobierno de la región reforzar la supervisión sobre las rutas marítimas venezolanas y los registros de cargamento de crudo, para prevenir nuevas operaciones irregulares y frenar el comercio ilícito de hidrocarburos.