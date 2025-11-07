NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Tiroteo en Texas

Reportan tiroteo al interior de un centro comercial en Eagle Pass, Texas: hay al menos dos personas heridas

noviembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Policía México - Foto AFP
Policía México - Foto AFP
Al lugar de los hechos llegó el cuerpo de la policía de Eagle Pass, agentes del alguacil y agentes federales para dar con el responsable.

Dos personas resultaron heridas en medio de un tiroteo en un centro comercial en Eagle Pass en Texas.

De acuerdo con los primeros informes, un hombre abrió fuego al interior del centro comercial. Al lugar de los hechos llegó el cuerpo de la Policía de Eagle Pass, agentes del alguacil y agentes federales para dar con el responsable.

Aunque se logró la confiscación de un arma, aún no se ha identificado el responsable o sospechoso del incidente.

o

"Actualmente se investiga una escena del crimen activa en el área del centro comercial", según el Departamento de Policía de Eagle Pass, (EPPD).

Asimismo, tampoco se ha revelado los nombres de las personas lesionadas, sin embargo, se conoció que uno de los heridos fue trasladado a San Antonio, Texas por vía aérea.

Según testigos, las personas que se encontraban en el interior del edificio salieron corriendo para ponerse a salvo y empleados cerraron las puertas de las tiendas en medio de los disparos.

Temas relacionados:

Tiroteo en Texas

Tiroteo

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Especialista da recomendaciones claves a los viajeros tras masivas cancelaciones de vuelos en Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (AFP)
Príncipe Andrés

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Bolivia y Estados Unidos | Foto EFE
Bolivia

Presidente electo de Bolivia anunció que reanudará las relaciones con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Elecciones

Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia tras derrotar en segunda vuelta a Jorge ‘Tuto’ Quiroga

Dembéle junto a su madre en la ceremonia del Balón de Oro 2025 | Foto: AFP
Dembelé

La madre del futbolista Ousmane Dembéle enfrenta un litigio fiscal en Francia por un “regalo” de 200.00 euros que le hizo su hijo

Selección Colombia Sub 20 - AFP
Mundial Sub 20

Colombia se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20 tras vencer a Francia e igualó su mejor actuación histórica en la categoría

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre (AFP)
Príncipe Andrés

"Temía morir como esclava sexual": las crudas palabras de Virginia Giuffre que ponen contra las cuerdas al príncipe Andrés

Bolivia y Estados Unidos | Foto EFE
Bolivia

Presidente electo de Bolivia anunció que reanudará las relaciones con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

Presidente Gustavo Petro - Foto EFE
Petro en Lista Clinton

"Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y ha atacado a quien atacaba a la mafia": Gustavo Petro en pronunciamiento desde la Plaza de Bolívar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre