Reportan tiroteo al interior de un centro comercial en Eagle Pass, Texas: hay al menos dos personas heridas

Dos personas resultaron heridas en medio de un tiroteo en un centro comercial en Eagle Pass en Texas.

De acuerdo con los primeros informes, un hombre abrió fuego al interior del centro comercial. Al lugar de los hechos llegó el cuerpo de la Policía de Eagle Pass, agentes del alguacil y agentes federales para dar con el responsable.

Aunque se logró la confiscación de un arma, aún no se ha identificado el responsable o sospechoso del incidente.

"Actualmente se investiga una escena del crimen activa en el área del centro comercial", según el Departamento de Policía de Eagle Pass, (EPPD).

Asimismo, tampoco se ha revelado los nombres de las personas lesionadas, sin embargo, se conoció que uno de los heridos fue trasladado a San Antonio, Texas por vía aérea.

Según testigos, las personas que se encontraban en el interior del edificio salieron corriendo para ponerse a salvo y empleados cerraron las puertas de las tiendas en medio de los disparos.