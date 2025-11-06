NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Fútbol

Sebastián Villa, héroe del primer título de Independiente Rivadavia en Argentina, le dedicó el triunfo a uno de los técnicos que siempre creyó en él

noviembre 6, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Sebastián Villa, jugador colombiano de Independiente Rivadavia / FOTO: EFE
Sebastián Villa, jugador colombiano de Independiente Rivadavia / FOTO: EFE
El colombiano está teniendo un resurgir en el fútbol luego del lío judicial que tuvo con una expareja por supuesta violencia doméstica del cual fue absuelto.

Independiente Rivadavia se consagró por primera vez campeón de la Copa Argentina al imponerse 5-3 este miércoles por penales a Argentinos Juniors, tras empatar 2-2 en los 90 minutos, y obtuvo la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

De esta manera, la Lepra, como se conoce al club de Mendoza, hará su debut absoluto en el principal torneo de clubes de la Conmebol, y se sumará a Platense, campeón del Torneo Apertura argentino, y a Rosario Central, el mejor en la tabla anual que contempla ambos certámenes de liga de la temporada.

o

En una definición que se disputó en el estadio de Instituto, en Córdoba (centro), ante unos

25.000 espectadores, Independiente Rivadavia alzó el título más importante de su historia, el primero en la máxima categoría del fútbol argentino.

El colombiano Sebastián Villa, que ya había sido el verdugo de River Plate en las semifinales, se encargó de sentenciar el duelo al anotar el quinto y último penal con un remate potente y seco, inalcanzable para el portero Sergio "Chiquito" Romero.

Ya en los 90 minutos Independiente Rivadavia había hecho méritos, y se había puesto temprano en ventaja con un cabezazo del delantero paraguayo Alex Arce (9 minutos), y el panorama parecía más claro cuando aumentó Matías Fernández (62').

o

Pero la Lepra, que ya se había quedado con uno menos por la expulsión de Amarfil (41') en la primera mitad, debió soportar el vendaval de Argentinos, que descontó enseguida a través de Alan Lescano (63').

En tiempo agregado, Independiente Rivadavia sufrió otra expulsión, la de Alejo Osella (90+2'), y pronto llegó el empate de Erik Godoy (90+7'), que mandó a la red uno de los tantos rebotes que caían sobre el área mendocina.

El desequilibrio en los penales llegó en el cuarto penal de la serie, cuando Gonzalo Marinelli, el portero que entró a los 89 minutos por la lesión del titular Ezequiel Centurión, detuvo el penal de Tomás Molina.

A continuación, Villa no dudó y selló el título para los mendocinos.

"Todos los días nos fuimos potenciando a lo largo del torneo", destacó el extremo colombiano, figura del equipo en la Copa Argentina con 4 goles, además de los penales señalados en los desempates.

Además, le dedicó el título a Miguel Ángel Russo, quien lo dirigió cuando estuvo en Boca y falleció hace poco: "le quiero dedicar este título al profe Russo. Siempre me dio esos consejos de seguir adelante y tener perseverancia a pesar de los problemas".

Independiente Rivadavia sucede en el palmarés a Central Córdoba de Santiago del Estero, y es el noveno campeón en la historia del torneo, que tiene como máximo ganador a Boca Juniors, vencedor en cuatro ocasiones.

Temas relacionados:

Fútbol

Colombianos

Fútbol argentino

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Deportes

Ver más
Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius fue denunciado en Brasil por presuntamente haber “perturbado” a sus vecinos con su extravagante fiesta de cumpleaños

Selección Colombia Femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: AFP
Clasificados del Mundial

Con la ausencia de figuras importantes, la selección Colombia femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones

Plantel del Barcelona | Foto: EFE
LaLiga

LaLiga anunció la cancelación del partido del Villarreal contra el Barcelona que se iba a disputar en Miami

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Gustavo Petro - AFP
Gobierno de Colombia

Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará a prisión el martes para cumplir su condena de cinco años por financiación irregular

Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump afirma que no contempla ataques en Venezuela tras versiones de medios sobre un posible operativo

Opositor cubano José Daniel Ferrer
Cuba

Opositor cubano José Daniel Ferrer sale al destierro impuesto por el régimen cubano

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius fue denunciado en Brasil por presuntamente haber “perturbado” a sus vecinos con su extravagante fiesta de cumpleaños

Diosdado Cabello en Aragua
Premio Nobel de la Paz

Mientras Venezuela se enteraba del Premio Nobel a María Corina, Cabello portaba un fusil anunciando la militarización de Aragua, Falcón y Zulia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda