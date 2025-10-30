NTN24
Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Francis Suárez, alcalde de Miami, e Ignacio González, CEO de America Business Forum, hablaron en NTN24 sobre el esperado evento.

El America Business Forum (ABF) se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en Miami, Florida.

La ciudad acogerá una cumbre histórica en el emblemático Kaseya Center, que reunirá a las voces más influyentes del deporte, el entretenimiento, los negocios y la cultura global.

El ABF promete poner a grandes voces al alcance de todos, con una oportunidad única de escuchar directamente a los líderes mientras comparten cómo construyeron el éxito, superaron la adversidad y continúan impulsando el cambio.

El evento contará con figuras políticas como Donald Trump, Javier Milei y María Corina Machado.

Asimismo, estrellas del deporte y entretenimiento como Lionel Messi, Will Smith y Rafael Nadal estarán allí.

Empresarios exitosos también contará la historia detrás de los negocios que los llevaron a la cima.

Francis Suárez, alcalde de Miami, e Ignacio González, CEO de America Business Forum, hablaron en NTN24 sobre el esperado evento.

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

