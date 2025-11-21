NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Lluvias

Captan imágenes de momentos en los que se mete el agua al Aeropuerto El Dorado y de granizada en el norte de Bogotá debido a fuertes lluvias

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Afectaciones por lluvias en Bogotá (Redes sociales)
El Ideam, sobre las condiciones del clima en Bogotá, indicó que “se fortalece la actividad eléctrica atmosférica en el nororiente de la ciudad, con más de 50 descargas eléctricas”.

Las fuertes lluvias que este viernes 21 de noviembre caen sobre la ciudad de Bogotá en Colombia empiezan a pasar factura en varios lugares.

En imágenes que han circulado en las redes sociales han quedado retratados los instantes en los que el agua se metió al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y en los que cae una fuerte granizada en el norte de la ciudad.

Por lo que muestran las imágenes, la peor parte de la metida de agua en el aeropuerto bogotano se la llevó una zona frente a una entrada del primer piso.

OPAIN, la sociedad concesionaria que administra el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, indicó que debido a "las fuertes lluvias registradas en la tarde de hoy acompañadas de una intensa granizada, algunos tragantes y sistemas de drenaje de las cubiertas del El Dorado se vieron desbordados".

Esta situación, mencionó, generó un "empozamiento de agua en ciertas zonas del aeropuerto".

"Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evaluación de los impactos", precisó en una nota de prensa.

El Ideam hacia las 2 de la tarde, sobre las condiciones del clima en Bogotá, indicó que “se fortalece la actividad eléctrica atmosférica en el nororiente de la ciudad, con más de 50 descargas eléctricas en la última hora”.

“Hacia las localidades de Barrios Unidos y San Cristobal se superaron ya los 14 mm de precipitación”, precisó en X.

Por cuenta del clima algunas calles del norte de Bogotá se inundaron según reportaron varios usuarios en redes sociales.

