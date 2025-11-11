NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Novak Djokovic

Djokovic causa revuelo en el tenis al hablar del caso de dopaje que vivió el número dos del mundo: "Esa sombra siempre lo perseguirá"

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Jannik Sinner y Novak Djokovic. (AFP)
El serbio habló en una entrevista con Piers Morgan de varios temas, incluida la polémica que protagonizó por negarse a vacunar contra el covid-19 en la pandemia.

El tenista serbio Novak Djokovic hizo algunas de las declaraciones más desparpajadas y honestas que ha entregado a lo largo de su carrera en una reciente entrevista que le hizo el reconocido periodista Piers Morgan.

Aunque la entrevista será transmitida en su totalidad este miércoles en un canal de YouTube vinculado al famoso comunicador, el tráiler con algunos de los momentos de la conversación ya ha causado revuelo.

Djokovic habló en la entrevista de varios temas, incluida la polémica que protagonizó por negarse a vacunar contra el covid-19 en la pandemia.

Pero sin duda, la frase de la conversación con Piers Morgan, que está acaparando la atención de los fanáticos, tiene como protagonista al italiano y número dos del mundo, Jannik Sinner.

El serbio, al ser cuestionado sobre la polémica del covid-19, se refirió de manera indirecta y sorpresiva al caso de dopaje del italiano.

"Esa es la nube que me perseguirá siempre, al igual que Sinner con el caso del dopaje", aseguró el serbio.

La frase ha generado un remezón notable entre los fanáticos del tenis, pues trae de vuelta un tema que ha acaparado la atención de los medios en los últimos años: el dopaje de Sinner y la sanción que recibió, corta e insuficiente para muchos.

Sinner, cabe recordar, no pudo jugar a principios de este año, entre febrero y mayo, debido a una sanción que recibió tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) después de dar positivo para clostebol, una sustancia prohibida.

Djokovic ofreció la entrevista luego de conquistar el sábado pasado su título 101 en en el circuito ATP. El serbio venció al italiano Lorenzo Musetti, nueve del planeta, en la final del ATP 250 de Atenas.

Ganador por 4-6, 6-3 y 7-5 tras un emocionante combate de casi tres horas, el ex número 1 mundial está ahora a solo dos títulos de los 103 de su antiguo rival Roger Federer y a ocho títulos de los 109 trofeos récord del estadounidense Jimmy Connors.

"Una batalla increíble, tres horas en un duelo agotador físicamente, se lo podía haber llevado cualquiera, así que felicidades a Lorenzo por su gran actuación", dijo Djokovic. "Simplemente estoy muy orgulloso de haberlo conseguido".

A los 38 años y cinco meses, el icono con 24 títulos de Grand Slam es el ganador de un torneo más veterano desde el australiano Ken Rosewall, que tenía 43 años cuando ganó en Hong Kong en 1977.

Djokovic no había ganado un título desde su victoria en mayo en el ATP 250 de Ginebra (tierra batida).

Al dominar a Musetti por novena vez en diez enfrentamientos, el serbio había privado al italiano de una primera participación en el Masters ATP de Turín, que reunirá a partir del domingo a los ocho jugadores que hayan acumulado más puntos ATP en la temporada.

Pero la organización del torneo anunció que Djokovic presentó su baja por una lesión en el hombro por lo que será reemplazado por el propio Musetti.

"Tenía muchas ganar de competir en Turín y dar lo mejor de mí mismo, pero después de la final de hoy en Atenas, me entristece compartirles que causo baja debido a una lesión", declaró Djokovic en redes sociales.

Dirigido por Djordje Djokovic, el hermano menor de Novak, el torneo ganado este sábado por el serbio debía organizarse inicialmente en Belgrado, como en 2024.

Pero la ATP anunció en agosto que el torneo se celebraría finalmente en Atenas, sin especificar las razones de esta reubicación.

En Serbia, Djokovic evitó durante mucho tiempo hacer comentarios de carácter político, pero en los últimos meses ha expresado su apoyo en varias ocasiones a los estudiantes que llevan un año manifestándose contra el gobierno y el presidente Aleksandar Vucic.

Estas posturas le han hecho caer en desgracia ante las autoridades serbias y le han valido ser blanco de los tabloides conocidos por su cercanía al poder.

