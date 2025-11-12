A pesar de hacerle frente a Leones y Tiburones, Magallanes continúa en las profundidades: Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP

Las emociones que brinda la pelota venezolana ‘pican y se extienden’. Varios son los equipos que ‘están dando la hora’ en la parte alta de la tabla de posiciones.

Entre las franquicias que se ven más comprometidas para pasar de ronda aparecen: Tigres de Aragua (número 1 – 22 encuentros jugados), Águilas del Zulia (puesto 2 - 21 trámites jugados – 1.5 de diferencia), Leones del Caracas (puesto 3 - 20 partidos jugados – 2 de diferencia), y Bravos de Margarita (puesto 4 - 22 trámites jugados – 2 de diferencia).

En la mitad de la tabla están: Caribes de Anzoátegui (puesto 5 - 21 encuentros jugados – 3.5 de diferencia),y Tiburones de La Guaira (puesto 6- 22 partidos jugados – 4 de diferencia).

Aunque parezca increíble, en las profundidades aparecen el vigente campeón Cardenales de Lara (puesto 7 - 21 partidos – 4.5 de diferencia) y los Navegantes del Magallanes, (puesto 8 – 21 encuentros – 6.5 de diferencia).

A pesar de que, en los últimos días, la ‘nave truca’ ha podido recuperarse ganando sus últimas presentaciones frente a Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, los comandados por Mario Lissón se mantienen en el fondo de la tabla.

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada.

La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.