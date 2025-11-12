NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
LVBP

A pesar de hacerle frente a Leones y Tiburones, Magallanes continúa en las profundidades: Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP

noviembre 12, 2025
Por: Nucho Martínez
Estadio de la LVBP - Logo de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
Estadio de la LVBP - Logo de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
Los comandados por Mario Lissón se mantienen en el fondo de la 'plancha' del béisbol venezolano.

Las emociones que brinda la pelota venezolana ‘pican y se extienden’. Varios son los equipos que ‘están dando la hora’ en la parte alta de la tabla de posiciones.

o

Entre las franquicias que se ven más comprometidas para pasar de ronda aparecen: Tigres de Aragua (número 1 – 22 encuentros jugados), Águilas del Zulia (puesto 2 - 21 trámites jugados – 1.5 de diferencia), Leones del Caracas (puesto 3 - 20 partidos jugados – 2 de diferencia), y Bravos de Margarita (puesto 4 - 22 trámites jugados – 2 de diferencia).

En la mitad de la tabla están: Caribes de Anzoátegui (puesto 5 - 21 encuentros jugados – 3.5 de diferencia),y Tiburones de La Guaira (puesto 6- 22 partidos jugados – 4 de diferencia).

Aunque parezca increíble, en las profundidades aparecen el vigente campeón Cardenales de Lara (puesto 7 - 21 partidos – 4.5 de diferencia) y los Navegantes del Magallanes, (puesto 8 – 21 encuentros – 6.5 de diferencia).

A pesar de que, en los últimos días, la ‘nave truca’ ha podido recuperarse ganando sus últimas presentaciones frente a Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, los comandados por Mario Lissón se mantienen en el fondo de la tabla.

o

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada.

La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

o

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Temas relacionados:

LVBP

Navegantes del Magallanes

Tabla de posiciones

Leones del Caracas

Tiburones de La Guaira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
Mural de Maradona en Argentina - Foto EFE
Maradona

La magia del apellido: así fue el gol del sobrino de Diego Maradona en la victoria de Argentinos Juniors que está dando de qué hablar en el mundo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto de referencia: EFE
FIFA

"Van a quedar patas arriba": la advertencia del presidente de la FIFA a país que será sede del Mundial 2026

Selecciones de fútbol - Foto AFP
Mundial 2026

Proponen como candidata a ganar el Mundial a inesperada selección que ha derrotado a los campeones del mundo en los últimos partidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Desaparición

Hallan muerto a tachirense que había alertado a su familia de que era víctima de extorsión

Mural de Maradona en Argentina - Foto EFE
Maradona

La magia del apellido: así fue el gol del sobrino de Diego Maradona en la victoria de Argentinos Juniors que está dando de qué hablar en el mundo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto de referencia: EFE
FIFA

"Van a quedar patas arriba": la advertencia del presidente de la FIFA a país que será sede del Mundial 2026

Mural de Maduro en Caracas - Foto Juan Barreto AFP
Economía Venezuela

Régimen asegura que la economía de Venezuela creció 9% pese a crisis social e inflación

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

¿Trump necesita permiso del Congreso para atacar a carteles de droga por tierra?

Militares de Ecuador - EFE
Ecuador

Estados Unidos y Ecuador descartaron construir una base militar en islas Galápagos para combatir el narcotráfico en el Pacífico

Selecciones de fútbol - Foto AFP
Mundial 2026

Proponen como candidata a ganar el Mundial a inesperada selección que ha derrotado a los campeones del mundo en los últimos partidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre