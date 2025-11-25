La advertencia que lanzó el Vaticano contra "la promoción del poliamor"

El Vaticano lanzó una advertencia sobre el auge y la promoción del poliamor en la actualidad. Además, destacó al matrimonio como la asociación estable, de por vida y exclusiva entre un hombre y una mujer.

La Nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la fe (Ddf) fue aprobada por el papa León XIV el 21 de noviembre y fue presentada a la prensa el 25 de noviembre, llevando por nombre “Una caro (una sola carne). Elogio de la monogamia”.

El texto fue redactado en un contexto en el que “diversas formas públicas de uniones no monógamas —a veces llamadas ‘poliamor’— están creciendo en Occidente”.

Asimismo, surge luego de una serie de reuniones con obispos católicos de África sobre la poligamia, descrita como un “desafío pastoral” para la Iglesia en la región y abordada en las asambleas vaticanas o sínodos de 2023 y 2024.

Aunque los términos poligamia y poliamor suelen generar confusión, cabe mencionar que el primero hace referencia a la relación entre un hombre y varias esposas, mientras que el segundo implica que varias personas mantengan relaciones románticas consensuadas al mismo tiempo.

“Poligamia, adulterio o poliamor se basan en la ilusión de que la intensidad de la relación puede encontrarse en una sucesión de rostros”, advierte la nota doctrinal.

Argumenta que: “Nuestra época, de hecho, experimenta diversas desviaciones en relación con el amor: un aumento de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la trivialización del adulterio y la promoción del poliamor”.

Se trata de un documento de 40 páginas que recalca la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer.

De acuerdo con el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio para la Doctrina, el texto busca explicar las razones de “la elección de una unión de amor única y exclusiva, una pertenencia recíproca rica y total”.