Lunes, 26 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El presidente de Inter American Trends consideró “imposible” un hipotético acuerdo entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez para trabajar en conjunto en una eventual transición hacia la democracia en Venezuela.

Antonio De La Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, analizó la relación que mantiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto con Delcy Rodríguez como con María Corina Machado.

“Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso mientras que el mensaje para María Corina es ‘eres la opción estratégica”, afirmó en entrevista para La Tarde de NTN24.

o

También consideró que “es impensable” y muy difícil de “llevarla a la práctica” un hipotético acuerdo entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez para trabajar en conjunto en una eventual transición hacia la democracia en Venezuela.

Además, se pronunció sobre la situación del sector petrolero tras la captura de Nicolás Maduro y mencionó que la inversión en Venezuela requiere de una legitimidad que solo se halla en María Corina Machado y Edmundo González.

“Para invertir necesito legitimidad y la legitimidad hoy es María Corina Machado y Edmundo González”, expresó en conversación con el canal de las Américas.

Sobre el comentario que hizo Delcy Rodríguez en el que ante unas personas afirmó que "ya basta de las órdenes de Washington", De La Cruz indicó que la nueva cabeza del régimen no “busca convencer a la mayoría de la sociedad sino evitar la deserción del núcleo residual (el bloque duro) que les queda".

Consideró que Delcy Rodríguez ejerce “un autoritarismo sin liderazgo” y que “es la continuidad” de lo que está muriendo en Venezuela, a los ojos de Estados Unidos, tras la captura de Maduro.

