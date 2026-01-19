Pedro Sánchez decreta tres días de luto por la colisión de dos trenes en Andalucía y promete "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente

Este lunes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial en la nación que administra por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado domingo, que dejó varias decenas de muertos.

VEA TAMBIÉN Aumenta a cerca de 40 muertos y más de 100 heridos el balance del choque de dos trenes en el sur de España o

El periodo de duelo comienza este 19 de enero y se extenderá durante las próximas 72 horas, de acuerdo con lo anunciado por Sánchez.

Al tiempo, el ejecutivo prometió "dar con la verdad" y "absoluta transparencia" sobre las causas del accidente ferroviario.

"Vamos a dar con la verdad... Cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública", indicó Sánchez desde Adamuz.

VEA TAMBIÉN Varios muertos y heridos en un accidente de dos trenes en Córdoba, al sur de España o

La colisión entre dos trenes de alta velocidad el domingo por la noche en el sur de España dejó al menos 39 muertos, una cifra que "no es definitiva", advirtieron el lunes las autoridades, que describen al accidente como "tremendamente extraño".

El balance de la tragedia ocurrida en la región de Andalucía aumentó a 39 muertos a primera hora de la mañana del lunes, según una portavoz del Ministerio del Interior. El balance previo era de 21 fallecidos.

La cifra "no es definitiva", avisó el ministro de Transportes, Óscar Puente, que se dirige al lugar del accidente.

La catástrofe dejó también unos 123 heridos, cinco de ellos muy graves y 24 graves, según el último balance de Interior. Todos los heridos han sido evacuados de la zona, había asegurado durante la noche el ministro Puente.

La colisión ocurrió a las 7:45 de la noche (hora local) cerca de Adamuz, a casi 200 kilómetros al norte de Málaga.

VEA TAMBIÉN "Muchos de los que están en las instituciones han colaborado con ETA": directora jurídica de Vox tras nueva querella del partido contra expresidente del gobierno de España o

Un tren del operador privado Iryo se descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid y chocó con tren de la compañía pública Renfe, que iba de la capital a Huelva.

Los primeros elementos de la investigación apuntan a que los últimos vagones del tren Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, impactó con ellos.