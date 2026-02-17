Semifijo y portátil: estos son los sistemas con los que México se alista para frenar amenaza de drones durante el Mundial de fútbol

México se prepara para enfrentar la posible presencia de drones no autorizados durante los partidos del Mundial de fútbol, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año.

Las fuerzas armadas de la nación norteamericana han intensificado la atención en este tipo de tecnología debido a que grupos del narcotráfico la han utilizado recientemente para realizar ataques en distintas regiones del país afectadas por la violencia criminal.

Las zonas donde se han registrado estos incidentes, vale el apunte, se encuentran lejos de las ciudades que serán sede del torneo (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).

En una exhibición realizada el martes en un centro militar de la capital, el Ejército presentó los sistemas anti-drones que desplegará en los estadios mexicanos que albergarán 13 de los 104 partidos del campeonato.

Según explicó el capitán José Alfredo Lara, especialista en comunicaciones y electrónica, las medidas de inhibición se aplicarán tanto en los recintos deportivos como en lugares con grandes concentraciones de personas, como festivales de aficionados y otros puntos de reunión.

Durante la competencia, según el reporte, se emplearán dos tipos de tecnología:

Un sistema semifijo que crea un perímetro de seguridad en el que ningún dron no autorizado podrá operar, y un dispositivo portátil que permite a los soldados desplazarse hasta detectar y neutralizar cualquier aeronave sospechosa.

Una vez localizado el aparato, los equipos bloquean la señal entre el control y el dron, lo que provoca que pierda la maniobrabilidad, se retire del área o incluso quede completamente inoperante, dependiendo de su configuración.

México será uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo la sede con Estados Unidos y Canadá.

El país hará historia al albergar su tercer mundial (después de 1970 y 1986). A su vez, el legendario Estadio Azteca será el escenario del partido inaugural el 11 de junio de 2026.