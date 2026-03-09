NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Marco Rubio

Marco Rubio envía duro mensaje y advierte que el "régimen clerical" de Irán está tratando de mantener "al mundo como rehén"

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio - Foto AFP
Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y abatieron al líder supremo del régimen iraní, el ayatola Alí Jameneí.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este lunes al régimen de Irán de tomar al mundo "como rehén" con sus ataques e insistió en que Washington avanza en sus objetivos en el país de Oriente Medio.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatola Alí Jameneí.

Desde entonces, el régimen Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y contra las monarquías árabes del Golfo, e incluso contra Azerbaiyán y Chipre, donde hay bases o fuerzas estadounidenses.

"Creo que todos estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen clerical representa para la región y para el mundo. Están tratando de mantener al mundo como rehén", dijo Rubio en un acto en el Departamento de Estado.

Rubio advirtió que el régimen instalado en Teherán está “atacando a países vecinos, su infraestructura energética, su población civil".

o

"El objetivo de esta misión es destruir su capacidad de seguir haciendo eso, y estamos bien encaminados para lograrlo", añadió.

Su caso es "un recordatorio particular de la naturaleza del régimen con el que estamos lidiando en Teherán", dijo Rubio.

Rubio habló en un acto en honor a norteamericanos detenidos injustamente y a rehenes. Lo acompañaban familiares de Robert Levinson, un exagente del FBI que desapareció en 2007 en la isla iraní de Kish.

Estados Unidos concluyó en 2020 que el gobierno iraní estuvo implicado en su presunta muerte.

Levinson estaba oficialmente en una misión para investigar la falsificación de cigarrillos, aunque The Washington Post informó en 2013 que había estado trabajando con la CIA y que había emprendido una misión no autorizada para recabar inteligencia.

Temas relacionados:

Marco Rubio

Estados Unidos

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Irán - EEUU

Estados Unidos e Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

José Manuel Albares y Karoline Leavitt - AFP
Ataque al régimen de Irán

La Casa Blanca asegura que el Gobierno de España aceptó colaborar con el Ejército de Estados Unidos; "Lo desmiento tajantemente", dice el ministro de Exteriores

José Jerí | Foto: EFE
José Jerí

"Me voy con el corazón lleno y en paz": el mensaje en TikTok con el que José Jerí se pronunció tras ser destituido de la Presidencia de Perú

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La discusión del Plan Nacional de Desarrollo avanza en el Congreso - Foto Canva
Congreso de Colombia

Dos candidatos al Congreso de Colombia fueron reportados como desaparecidos, según informó el ministro de Defensa

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Muy pronto lo diremos": canciller de Colombia asegura que se están ultimando detalles para el encuentro de Gustavo Petro con Delcy Rodríguez

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

José Manuel Albares y Karoline Leavitt - AFP
Ataque al régimen de Irán

La Casa Blanca asegura que el Gobierno de España aceptó colaborar con el Ejército de Estados Unidos; "Lo desmiento tajantemente", dice el ministro de Exteriores

Camiseta del FC Barcelona con el nombre y número de Lionel Messi - Foto de referencia: EFE
Lionel Messi

Xavi Hernández 'destapa la olla': el estratega español explica cómo fue que le negaron el regreso de Messi al Barcelona

José Jerí | Foto: EFE
José Jerí

"Me voy con el corazón lleno y en paz": el mensaje en TikTok con el que José Jerí se pronunció tras ser destituido de la Presidencia de Perú

Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún - Foto: AFP
Selección Colombia

“No tiene nada diferente en su cabeza que su selección Colombia”: Ramón Jesurún, presidente de la FCF, ante los rumores del interés de Boca Júniors por Néstor Lorenzo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre