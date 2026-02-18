Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia arremetió contra EE. UU. por la presión sobre Cuba: “que se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad"

Rusia y Cuba arremetieron este miércoles contra el bloqueo energético de Estados Unidos contra la isla caribeña, en una escenificación de su solidaridad en Moscú, donde el canciller cubano se reunirá con el presidente Vladimir Putin.

El jefe de la diplomacia del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, viajó a Rusia, su aliado tradicional, en busca de ayuda mientras su país sufre una grave crisis de combustible.

La crisis en Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales estadounidenses.

Rodríguez se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de ver a Putin, y el veterano diplomático ruso recurrió a un lenguaje de la era soviética para criticar a Washington.

"Hacemos un llamado a Estados Unidos para que actúe con sentido común y se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad", dijo Lavrov.

En sus conversaciones con Lavrov, Rodríguez afirmó que Cuba no cambiaría su rumbo político bajo la presión de Estados Unidos.

El canciller denunció a Washington por "el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario, pero que hoy está siendo sustituido por las prácticas del gobierno de los Estados Unidos, por operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional, ignorancia de las Naciones Unidas".

Asimismo, dijo que “no aceptamos las acciones de Estados Unidos, que además de todo publicaron un decreto donde llaman a Cuba una amenaza a su seguridad nacional, y además hablan de la agravación de esta situación a través de la cooperación entre Rusia y Cuba, y llaman a esta cooperación, una cooperación mala y hostil”, concluyeron.

Cabe resaltar que la Habana ha sido aliada de Moscú desde la revolución socialista de la década de 1960, y durante décadas dependió de la Unión Soviética para su apoyo económico y político.

Rusia mantiene su "solidaridad con nuestros amigos", dijo Lavrov al calificar a Cuba como "un Estado hermano", pero no hizo ninguna promesa concreta de apoyo material.

El bloqueo energético de Trump hacia Cuba es debido a que el régimen representa "una amenaza excepcional" para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, que son aliados de la Isla.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo el miércoles: "Prestamos ayuda a nuestros amigos". Adicionalmente, el Kremlin dijo que Putin, que aún no ha comentado públicamente la situación en Cuba, recibirá a Rodríguez más tarde el miércoles.