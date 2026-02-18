NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Régimen cubano

Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia arremetió contra EE. UU. por la presión sobre Cuba: “que se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad"

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Sergei Lavrov y Bruno Rodríguez | Foto AFP
"Hacemos un llamado a Estados Unidos para que actúe con sentido común y se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad", dijo Lavrov.

Rusia y Cuba arremetieron este miércoles contra el bloqueo energético de Estados Unidos contra la isla caribeña, en una escenificación de su solidaridad en Moscú, donde el canciller cubano se reunirá con el presidente Vladimir Putin.

El jefe de la diplomacia del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, viajó a Rusia, su aliado tradicional, en busca de ayuda mientras su país sufre una grave crisis de combustible.

La crisis en Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales estadounidenses.

Rodríguez se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes de ver a Putin, y el veterano diplomático ruso recurrió a un lenguaje de la era soviética para criticar a Washington.



En sus conversaciones con Lavrov, Rodríguez afirmó que Cuba no cambiaría su rumbo político bajo la presión de Estados Unidos.

El canciller denunció a Washington por "el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario, pero que hoy está siendo sustituido por las prácticas del gobierno de los Estados Unidos, por operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional, ignorancia de las Naciones Unidas".

Asimismo, dijo que “no aceptamos las acciones de Estados Unidos, que además de todo publicaron un decreto donde llaman a Cuba una amenaza a su seguridad nacional, y además hablan de la agravación de esta situación a través de la cooperación entre Rusia y Cuba, y llaman a esta cooperación, una cooperación mala y hostil”, concluyeron.

Cabe resaltar que la Habana ha sido aliada de Moscú desde la revolución socialista de la década de 1960, y durante décadas dependió de la Unión Soviética para su apoyo económico y político.

Rusia mantiene su "solidaridad con nuestros amigos", dijo Lavrov al calificar a Cuba como "un Estado hermano", pero no hizo ninguna promesa concreta de apoyo material.

El bloqueo energético de Trump hacia Cuba es debido a que el régimen representa "una amenaza excepcional" para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, que son aliados de la Isla.

El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo el miércoles: "Prestamos ayuda a nuestros amigos". Adicionalmente, el Kremlin dijo que Putin, que aún no ha comentado públicamente la situación en Cuba, recibirá a Rodríguez más tarde el miércoles.

Alejandro Gaviria | Foto: EFE
Crisis de la Salud

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Alias 'Raúl Reyes'/ Iván Cepeda/ Operación Fénix - Fotos EFE
Iván Cepeda

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

José Jerí | Foto: EFE
José Jerí

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano - EFE
Presos políticos

"El cautiverio es el destino para todo aquel que enfrenta una tiranía": Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Cuba

"Los delincuentes no entienden otro idioma que no sea la fuerza": experto habla en NTN24 sobre el destino que puede tener el régimen cubano de no llegar a acuerdos con EE. UU.

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

