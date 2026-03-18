¿Un criminal por otro? Expertos analizan destitución de Padrino López anunciada por Delcy Rodríguez
Iacopo Luzi, periodista, y Juan Pablo Villasmil, investigador, analizaron en el programa Club de Prensa de NTN24 la reciente decisión de Delcy Rodríguez de destituir a Padrino López de su cargo como ministro de Defensa del régimen venezolano y nombrar a Gustavo González López como su reemplazo.
“Delcy Rodríguez no tiene más miedo. Sabe que tiene el respaldo de Estados Unidos y puede actuar con más coraje”, consideró Luzi.
Mencionó, además, que puede ser algo que quería Estados Unidos pero que el sistema represivo “sigue igual”.
Juan Pablo Villasmil mencionó que había informaciones que apuntaban a que Padrino López estaba enfermo. “Puede ser eso”, mencionó sobre los motivos que habría detrás del sonoro cambio.
“Le deja ver a Estados Unidos que está haciendo cambios que “de repente convencen”, mencionó, aunque aclaró que es “muy obvio” que Delcy “quiere hacerle creer a Estados Unidos, de una manera que parece ‘migajeo’, que hay cambios intensivos en Venezuela”.
En este sentido consideró que está priorizando la resiliencia del régimen con movimientos de fichas” sin muchos cambios.