NTN24
Miércoles, 18 de marzo de 2026
¿Un criminal por otro? Expertos analizan destitución de Padrino López anunciada por Delcy Rodríguez

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Rodríguez destituyó a López y en su reemplazo, la encargada del régimen dijo que fue designado Gustavo González López.

Iacopo Luzi, periodista, y Juan Pablo Villasmil, investigador, analizaron en el programa Club de Prensa de NTN24 la reciente decisión de Delcy Rodríguez de destituir a Padrino López de su cargo como ministro de Defensa del régimen venezolano y nombrar a Gustavo González López como su reemplazo.

“Delcy Rodríguez no tiene más miedo. Sabe que tiene el respaldo de Estados Unidos y puede actuar con más coraje”, consideró Luzi.

Mencionó, además, que puede ser algo que quería Estados Unidos pero que el sistema represivo “sigue igual”.

Juan Pablo Villasmil mencionó que había informaciones que apuntaban a que Padrino López estaba enfermo. “Puede ser eso”, mencionó sobre los motivos que habría detrás del sonoro cambio.

“Le deja ver a Estados Unidos que está haciendo cambios que “de repente convencen”, mencionó, aunque aclaró que es “muy obvio” que Delcy “quiere hacerle creer a Estados Unidos, de una manera que parece ‘migajeo’, que hay cambios intensivos en Venezuela”.

En este sentido consideró que está priorizando la resiliencia del régimen con movimientos de fichas” sin muchos cambios.

Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De protectora de medioambiente a defensora de peligrosos regímenes: el pueblo cubano rechaza los polémicos mensajes de Greta Thunberg

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El presidente Petro está completamente desinformado": coronel retirado ante señalamientos de presunto bombardeo desde Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Aprueban en El Salvador reforma constitucional de Bukele para imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Zapatero ha sido una figura que ha mediado más que nada con la narcodictadura”: Experto sobre la llegada del expresidente de España a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Un criminal por otro? Expertos analizan destitución de Padrino López anunciada por Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Giménez, congresista republicano - Foto: EFE
Régimen cubano

"Es un acto de desesperación, están buscando una manera de mantenerse en el poder": Carlos Giménez sobre apertura económica anunciada por el régimen cubano

f
Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez

Trump con bandera de Venezuela (AFP y Canva)
Régimen venezolano

"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Venezuela

Tras 10 semanas de la captura del dictador Nicolás Maduro, ¿qué ha cambiado en Venezuela?

Barco turco navegando por el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué Trump busca evitar un cierre por parte del régimen de Irán?

Más de Actualidad

Ver más
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Oriente Medio

Estados Unidos desmiente que portaviones Abraham Lincoln fuera alcanzado por drones iraníes

México, seguridad - Foto AFP
Mundial 2026

México desplegará drones y aviones de combate para blindar el espacio aéreo en el Mundial 2026

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Oriente Medio

Estados Unidos desmiente que portaviones Abraham Lincoln fuera alcanzado por drones iraníes

Shakira y Beéle | Foto: EFE
Shakira

Shakira encontró nueva profesión: la barranquillera enseñó el tatuaje que le hizo al cantante Beéle

México, seguridad - Foto AFP
Mundial 2026

México desplegará drones y aviones de combate para blindar el espacio aéreo en el Mundial 2026

Luis Suárez, del Sporting, en el juego de vuelta de los octavos de la Champions ante el Bodo Glimt - Foto: AFP
UEFA Champions League

Estos son los primeros cuatro grandes de Europa clasificados a cuartos de final de la Champions League: hubo goleadas

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Plan fronterizo en la región contra la migración ilegal / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel - AFP
Régimen Castrista

¿Tiene Trump en la mira al régimen de Cuba tras operaciones en Irán y Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre