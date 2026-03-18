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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Delcy Rodríguez

Aparte de Padrino López, Delcy Rodríguez anuncia otro cambio relevante en gabinete de ministros del régimen venezolano

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Mayor general Jorge Márquez Monsalve, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda del régimen venezolano / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Mayor general Jorge Márquez Monsalve, ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda del régimen venezolano / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Delcy Rodríguez removió al general en jefe Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa del régimen, poniendo fin a más de una década al frente de las Fuerzas Armadas.

Este miércoles 18 de marzo la jefe encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez anunció una serie de cambios en su gabinete.

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La sucesora del dictador Nicolás Maduro designó al mayor general Jorge Márquez Monsalve como nuevo ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

El mencionado funcionario afín a la dictadura venezolana entra en dicha cartera en sustitución de Raúl Paredes.

A través de la red social X, Rodríguez indicó: “Márquez Monsalve tendrá la responsabilidad de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda digna de los venezolanos”.

Márquez Monsalve venía de desempeñarse como ministro del Despacho de la Presidencia del régimen venezolano.

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Horas antes, Delcy Rodríguez removió al general en jefe Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa del régimen, poniendo fin a más de una década al frente de las Fuerzas Armadas.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, expresó Rodríguez en sus redes sociales.

Padrino López, por quien Estados Unidos mantiene activa una recompensa de 15 millones de dólares, ocupaba el cargo de ministro de la Defensa del régimen en Venezuela desde el 24 de octubre de 2014.

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En su reemplazo, la encargada del régimen chavista dijo que designó como nuevo jefe de la cartera a Gustavo González López.

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