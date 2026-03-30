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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Tiroteo

Un estudiante de 15 años se quitó la vida tras disparar y herir a una maestra en una escuela en Texas

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Tiroteo en EE. UU. - Foto de referencia: Canva
Tiroteo en EE. UU. - Foto de referencia: Canva
En Texas, el tiroteo con mayor número de víctimas en una escuela ocurrió el 24 de mayo de 2022 en la primaria Robb, en Uvalde, donde un atacante mató a 19 niños y dos maestras.

Este lunes las autoridades en Estados Unidos informaron que un estudiante de 15 años se quitó la vida luego de disparar y herir a una maestra en una escuela de Texas, sur del país.

Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones incluso para comprar rifles de estilo militar son laxas.

Según se conoció, este lunes "una maestra fue baleada por un estudiante y trasladada a un hospital de San Antonio. Por el momento, no tenemos información actualizada sobre su estado".

"El estudiante involucrado, un joven de 15 años, falleció en el lugar", dijo en su cuenta de Facebook la oficina del Sheriff del Condado de Comal, donde ocurrieron los hechos, en el centro sur de Texas.

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"El estudiante disparó a la profesora y luego creemos que él se apuntó a sí mismo y se disparó", detalló luego en conferencia de prensa el sheriff del condado, Mark Reynolds.

"Hubo una respuesta de varias unidades. No existía ninguna amenaza para los estudiantes, el personal ni el público en general tras el tiroteo, una vez que el agresor se suicidó", agregó el oficial.

La Escuela Preparatoria Hill Country College, donde se produjo el tiroteo, fue cerrada, y los estudiantes trasladados a otra escuela cercana para reunirse con sus padres.

En Texas, el tiroteo con mayor número de víctimas en una escuela ocurrió el 24 de mayo de 2022 en la primaria Robb, en Uvalde, donde un atacante mató a 19 niños y dos maestras. Las fuerzas del orden luego ultimaron al tirador, un joven de 18 años.

En los últimos años, la responsabilidad de los padres de menores en los tiroteos masivos ha recibido una atención creciente.

Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes estadounidenses están a favor de controles más estrictos para la compra de armas de fuego, pero el poderoso lobby armamentista de la Asociación Nacional del Rifle se opone a restricciones adicionales y los legisladores han fracasado varias veces en tomar medidas al respecto.

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