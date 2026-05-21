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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Dictadura en Cuba

"Se hará justicia": la Casa Blanca publica imagen de Trump con retratos de Nicolás Maduro capturado y Raúl Castro acusado

mayo 21, 2026
Por: Saúl Montes
La pieza gráfica fue difundida por la Casa Blanca en la plataforma X.

La Casa Blanca publicó una imagen del presidente Donald Trump con retratos del dictador venezolano Nicolás Maduro capturado y del exjefe comunista de Cuba, Raúl Castro, quien el 20 de mayo fue acusado formalmente por la justicia de Estados Unidos.

La pieza gráfica muestra una fotografía de Trump dentro de un círculo en la parte superior con la mirada fija y las manos apoyadas en un escritorio, mientras que en la parte inferior los retratos de Maduro y Castro a blanco y negro, cada una con las frases “capturado” y “acusado”, respectivamente.

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Asimismo, aparecen los nombres del ayatolá Alí Jamenei, exjefe del régimen de Irán abatido en febrero tras los ataques de EE. UU. e Israel, y Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del grupo terrorista ISIS, quienes aparecen en la imagen con su rostro a blanco y negro con la inscripción de “asesinados”.

Este miércoles 20 de mayo, la justicia de Estados Unidos acusó formalmente al dictador cubano Raúl Castro, con lo que se intensifica la presión de la Administración del presidente Donald Trump contra el régimen comunista de Cuba.

Los cargos penales contra Castro, de 94 años, están relacionados con su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

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Además de Castro, otras cinco personas figuran también como acusadas en dicha causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.

Tras el anuncio, el jefe de la dictadura de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó de manera cínica a la inculpación.

En un mensaje en su cuenta de X, Díaz-Canel tachó como “pretendida acusación” la acción de Washington, al tiempo que aseguró que “se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico”.

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