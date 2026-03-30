El primer ministro de Israel señala que su país ha cumplido con la mitad de los objetivos en la ofensa contra el régimen de Irán: “Creo que va a colapsar desde dentro”

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró este lunes que, en medio de la ofensiva militar desde su país contra el régimen de Irán, han alcanzado más de la mitad de los objetivos contra los ayatolás.

En medio de una entrevista con la cadena Newsmax, de los Estados Unidos, Netanyahu dijo: "Definitivamente hemos logrado más de la mitad”.

Respecto a la finalización del conflicto con el régimen iraní, prefirió no establecer una fecha final de la ofensiva hacia la dictadura de Irán. “No quiero establecer un calendario en términos de misiones, no necesariamente en términos de tiempo", señaló el primer ministro.

Según lo expresado por Netanyahu al medio antes mencionado, no descarta que la estructura de los ayatolás comience a caer y desarmarse desde adentro y que de momento lo ideal es continuar degradando tanto su “capacidad militar” como “nuclear”.

"Creo que este régimen va a colapsar desde dentro. Pero en este momento, ahora mismo, lo que estamos haciendo es simplemente degradar su capacidad militar, degradar su capacidad balística, degradar su capacidad nuclear y también debilitarlos desde el interior", dijo.

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Asimismo, dejó claro que la operación militar realizada en conjunto entre Israel y los Estados Unidos denominada Furia Épica está muy cerca de “acabar con la industria armamentista”.

Todo esto teniendo en cuenta los ataques directos que han efectuado las fuerzas militares norteamericanas e israelíes, que han destruido “prácticamente toda la base industrial, arrasando plantas enteras, y el propio programa nuclear".

Cabe destacar que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también se pronunció sobre el estrecho de Ormuz y el curso de las operaciones en el golfo Pérsico.

Rubio dijo que “Irán está amenazando con controlar el estrecho de Ormuz y crear un sistema de peaje. Eso no se va a permitir”, ya que en la administración del presidente Donald Trump cuenta con “un número de opciones disponibles para evitar que esto suceda”.